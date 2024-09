Homem fica ferido após briga de torcidas organizadas, no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O confusão ocorreu no bairro do Arruda, na zona norte do Recife, e envolveu torcedores organizados do Santa Cruz, do Goiás e do Sport.

Um homem foi brutalmente espancado em uma briga de torcidas, na noite da última quarta-feira (19), após a partida entre Sport x Goiás, pela 27° rodada da Série B 2024.

O confusão ocorreu no bairro do Arruda, na zona norte do Recife, e envolveu torcedores organizados do Santa Cruz, do Goiás e, segundo informações extraoficiais, do Sport.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o cenário de guerra entre os dois grupos. Em algumas imagens, alguns envolvidos repetem constantemente "É a inferno!", em outros, alguns dos agressores afirmam que "não é para matar".

A briga aconteceu em frente da sede da Explosão Inferno Coral, torcida organizada do Santa Cruz. Na ocasião, torcedores do Sport teriam ido ao local para realizar confrontos com as torcidas rivais usando pedaços de pau, pedras e estilhaços de vidro.

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada duas vezes para o local. A primeira para levar torcedores do Santa Cruz e Goiás ao local e a segunda para socorrer uma "vítima do sexo masculino caída ao chão, desacordada e bastante machucada". O homem foi levado ao Hospital da Restauração.

Suspeitos foram presos

Após deixar o homem na unidade hospitalar, a guarnição retornou ao local e encontrou seis suspeitos, que foram detidos e levados para a Central de Plantões da Capital (CEPLANC) e, consequentemente, transferidas para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)

"uma guarnição localizou seis suspeitos de praticar o espancamento, que estavam em um restaurante trocando de roupa para se descaracterizar. No carro de um deles, havia uma faca, tipo peixeira, e várias camisas de uma torcida organizada. Todos foram encaminhados ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), para adoção das medidas cabíveis", informou a polícia.

A Polícia Civil de Pernambuco disse estar investigando o caso e que estão sendo tomadas as "devidas providências".

Melhores Momentos | Sport 1x1 Goiás - Série B 2024 | 18.09.24



Linha do tempo do que aconteceu

Sport x Goiás se enfrentaram pela 27° rodada da Série B 2024, ás 19h00, na Arena de Pernambuco.

As torcidas organizadas de Santa Cruz e Goiás são aliadas e foram juntas para a partida.

Segundo a Polícia Militar (PM), uma guarnição foi acionada para trabalhar na dispersão de torcedores de Santa Cruz e Goiás em frente a sede da torcida organizada do tricolor.

Nesse tempo, a torcida organizada do Sport teria partido em direção ao local onde estavam as duas rivais para confronta-las.

Uma hora depois, a PM foi novamente acionada para o mesmo local, onde encontrou um homem ferido após ser brutalmente espancado.

Esse homem foi enviado para o Hospital da Restauração, onde está internado.

Pouco tempo depois, a polícia realizou a detenção de seis suspeitos de cometerem o espancamento, mas esses homens não foram presos em flagrante, segundo o advogado dos suspeitos, Guilherme Monteiro, por "falta de provas".