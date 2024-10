Em alta no futebol japonês, centroavante pernambucano renova até 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nascido no município de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, o centroavante Anderson Chaves encontrou no futebol japonês o espaço necessário para mostrar o seu potencial. Apesar de ter passado na base do Corinthians e no profissional do Vila Nova, foi no Fujieda, do Japão, que o pernambucano de 23 anos conseguiu se destacar dentro das quatro linhas.

Há duas temporadas atuando no exterior, Anderson Chaves tem conseguido ajudar o Fujieda na disputa da J2 League (Segunda Divisão japonesa). Na atual edição, o brasileiro participou diretamente de nove gols de sua equipes, sendo sete gols e duas assistências - em 36 jogos disputados.

Diante do bom desempenho, a direção da equipe japonesa já se apressou para prorrogar o vínculo do centroavante até dezembro de 2025 - ia até o final do ano. "Eles (os japoneses) vêm acompanhando meu esforço, meu trabalho e me premiaram com a renovação de contrato por mais um ano. O sentimento é de dever cumprido", disse Anderson Chaves.

Desde muito jovem rodando pelo Brasil e pelo mundo, Chaves acredita que encontrou um lugar ideal para permanecer por mais tempo e se firmar. "Minha cabeça está totalmente voltada para o Fujieda. O meu objetivo é conquistar o acesso e disputar a elite do futebol japonês", concluiu o pernambucano.



Porta fechada no Náutico

Aos 16 anos, quando buscava as primeiras oportunidades em grande clube de Pernambuco, Anderson Chaves passou por um período de testes no Clube Náutico Capibaribe, mas não foi aproveitado.

“Fiquei um bom tempo até (no Náutico). Eles avaliavam semana após semana e, os aprovados, retornavam. Não passei e, naquela oportunidade, retornei ao Belo Jardim”, detalhou o atacante.