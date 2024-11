Ex-jogadores do Sport convocam torcida rubro-negra para decisão que pode dar acesso à Série A

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Sport terá uma decisão pela frente neste domingo (24), logo mais às 18h30 (horário de Brasília), quando enfrenta a equipe do Santos, no estádio da Ilha do Retiro, pela última rodada da Série B. Porém, para conquistar o acesso, os rubro-negros não precisam de uma simples vitória, mas depende que pelo menos um dos três adversários que brigam também por uma vaga na Série A não vença hoje.

O Leão (5º, com 63 pontos) precisa vencer e torcer por um tropeço de Mirassol, 2º, com 64 (enfrenta a Chapecoense, que não corre risco de rebaixamento); Ceará, 4º, com 63 (encara o lanterna Guarani, já rebaixado) ou Novorizontino, 3º, com 64 (que enfrenta o Goiás, que apesar de não ter mais chance de acesso, vem de 7 jogos de invencibilidade: um empate e seis vitórias consecutivas).

Apesar do desafio, não só a torcida leonina está confiante, mas também ex-jogadores rubro-negros acreditam no acesso. "Falta pouco para o Sport subir e esse jogo é muito importante para o Sport e para todo torcedor do Sport. Convido a todos para estarem presentes na Ilha do Retiro, porque com certeza com a Ilha lotada e com a força que o torcedor passa nas arquibancadas, isso será fundamental para o Sport vencer e subir de divisão", declarou o ídolo Magrão, convocando os torcedores rubro-negros.

Amanhã é dia de decisão! Olha só quem também une forças à nossa torcida pra este domingo. Magrão faz parte desta corrente rubro-negra rumo ao acesso! Vamos juntos! pic.twitter.com/wDk8gr9Q3O — Sport Club do Recife (@sportrecife) November 23, 2024

Outro ex-jogador que marcou história com a camisa do Sport e mandou mensagem de incentivo para a nação rubro-negra foi o Fumagalli. "Tive o privilégio de conquistar um acesso com o Sport, em 2006, que foi um ano mágico na minha carreira, um ano incrível e sou muito grato por tudo o que vivi naquele momento pelo Sport: acesso, vice-campeão, artilharia com 18 gols, então foi um ano marcante na minha trajetória no futebol. Hoje é dia de decisão contra o Santos. Importante conseguir a vitória. Torcedor tem de fazer sua parte, vibrar, incentivar a equipe os 90 minutos, que acho que com uma vitória a rodada vai conspirar a nosso favor e a gente vai voltar para a Série A", desejou Fumagalli.

Ah, é Fumagalli Tem recado dele pro jogo de mais tarde. Todo juntos em busca do acesso! pic.twitter.com/i1bMDBF2D2 — Sport Club do Recife (@sportrecife) November 24, 2024

Já a joia do Sport, o lateral-direito Pedro Lima, negociado com a equipe do Wolverhampton, mas que fez parte do início da campanha nessa Série B, também deixou o seu recado e vai acompanhar a partida decisiva direto da Inglaterra. "Espero que a torcida esteja presente na Ilha do Retiro, torcendo, fibrando, cantando aquele 'Cazá, Caza' que arrepia, dando força aos jogadores... E, se Deus quiser, comemorando o acesso à Série A", convocou.