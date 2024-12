Recife Mariners bate o Galo FA e faz história ao conquistar título brasileiro inédito

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Time pernambucano bateu o representante do Atlético-MG por 22 a 6 em partida realizada na Arena de Pernambuco e venceu o Brasil Bowl

Pela primeira vez na história, um time pernambucano venceu a Liga Brasileira de Futebol Americano (BFA). O Recife Mariners, clube fundado há 18 anos no bairro de Boa Viagem, no Recife, venceu o Galo FA, representante do Atlético-MG na modalidade, por 22 a 6, e levantou o troféu na Arena de Pernambuco, no Grande Recife.

O Mariners abriu o placar do Brasil Bowl XIII com um touchdown marcado por Isac James, após retorno de punt dos mineiros. Em seguida, o quarterback Lucas Adolfo fez o seu 11ª touchdown na liga e somou 14 a 0 para os pernambucanos. Danilo Farias ampliou o placar com mais um touchdown dos recifenses.

Os mineiros diminuíram com Bruno Patrus, mas o clube não converteu o extrapoint e permaneceu com seis pontos no placar.

Após o fim da partida, Lucas Adolfo lembrou da trajetória do Mariners até chegar ao título. "Trabalhamos muito. Isso é fruto de muito trabalho físico, muito treino de campo, reuniões. Isso é a cereja do bolo, coroando um trabalho de anos. Ganhamos a final do Nordeste, chegamos a final e coroamos com isso. É fruto de muito trabalho", contou, em entrevista ao perfil da BFA nas redes sociais.

Na visão do líder do grupo, a equipe de defesa foi fundamental para a conquista do título. "Foram definitivos para esse jogo, tenho orgulho de cada cara desse time".

O presidente do clube, Roberto Lemos, afirmou que o time agora faz parte de um seleto grupo de campeões brasileiros.

"A vitória simboliza mais do que um troféu: é o resultado de anos de trabalho árduo, disciplina e amor pelo esporte. Esse título é para todos os marinheiros e marinheiras que acreditaram em nós desde o começo. Estamos escrevendo a história do futebol americano no Brasil", disse Lemos.

"Depois de 18 anos de história do Recife Mariners, conseguimos trazer essa final para casa e fazer essa festa aqui na Arena é maravilhoso. Jogar aqui é maravilhoso, essa atmosfera é indescritível. Não tem nada melhor do que ser recompensado com essa vitória", completou o dirigente.

Essa foi a primeira vez em que o Mariners chegou à final da liga brasileira. Antes do título nacional, o time recifense já havia sido campeão do Nordeste, entre 2023 e 2024.