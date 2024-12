Busca por camisa do Sport após retorno à Série A cresce na internet

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Além de comparecer em peso no estádio da Ilha do Retiro e ajudar o Sport na reta final da Série B, que culminou no acesso à elite do futebol brasileiro, a torcida rubro-negra também vem chamando a atenção na internet.

Em relatório enviado pelo Google Brasil mostra que as buscas pelo termo "camisa do Sport", teve um crescimento de 368% no último domingo (24/11), dia que o time consolidou o acesso à Série A.

No site da loja oficial do Sport, por exemplo, a camisa da temporada 2024 está indisponível - esgotou. Os torcedores que estavam buscando garantir o manto rubro-negro tiveram que buscar em outros sites de materiais esportivos.

"Desde que o Sport conseguiu o acesso à Série A que vinha tentando comprar uma nova camisa para a minha coleção. Encontrei um pouco de dificuldade, mas consegui achar a camisa do Sport número 3, a toda vermelha, por um preço acessível em um site de materiais esportivos", disse Vinícius Galindo, que pagou R$ 160,00 no manto rubro-negro.

Com o retorno à elite do futebol brasileiro, após quatro temporadas na Série B (2021 a 2024), a expectativa do torcedor é pelo lançamento de uma camisa especial para a temporada 2025. "Espero que o departamento de marketing do Sport, em parceria com a Umbro, possa presentear os torcedores com modelo que faça jus à volta a Série A. Já estou ansioso para comprar o próximo uniforme", finalizou Vinícius.