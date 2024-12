Título do Brasileiro fica para última rodada após vitórias de Botafogo e Palmeiras

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Botafogo fez a sua parte no Sul, nesta quarta-feira, e agora está um ponto do título do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca venceu o Internacional por 1x0, em Porto Alegre, e chega na última rodada precisando de um empate para dar a volta olímpica novamente.

O gol do triunfo em Porto Alegre foi marcado pelo atacante venezuelano Savarino, Os botafoguenses chegaram aos 76 pontos e, com a vitória do Palmeiras sobre o do Cruzeiro por 2x1, em Belo Horizonte, a vantagem para o rival paulista é de três pontos.

Na próxima rodada, o Botafogo recebe o São Paulo, no Rio, enquanto o Palmerias enfrenta o Fluminense no Allianz Parque

O Botafogo abriu o placar em Porto Alegre com apenas quatro minutos de partida. Em cobrança de escanteio de Almada, Savarino acertou um belo chute de primeira. E segurou até o final.

Palmeiras mantem a chama acesa

No apagar das luzes, o garoto Estêvão marcou um belíssimo gol de falta, carimbando a virada alviverde por 2x1 sobre o Cruzeiro e mantendo a disputa aberta restando uma rodada.

Nem mesmo os alto-falantes que ecoaram gritos da torcida celeste no estádio foram capazes de trazer para o duelo o clima esperado de um jogo de tal dimensão.

A partida deixou marcas bem claras sobre os problemas do Palmeiras. O time optou por não contratar um substituto à altura de Endrick no meio da temporada e pagou o preço por tal decisão.

A equipe é capaz de criar boas chances, mas as finalizações assombram os torcedores alviverdes. Nem mesmo a ótima atuação dos goleiros adversários atenua a falta de precisão nos chutes.

Outros resultados

Vasco 2x0 Atlético-MG, São Paulo 1x2 Juventude, Criciúma 0x3 Flamengo, Vitória 1x1 Grêmio, Atlético-GO 3x1 Fotaleza.