Morre o locutor e apresentador Léo Batista, aos 92 anos

Um dos maiores nomes do jornalismo esportivo brasileiro, Batista estava internado em estado grave desde o dia 6 de janeiro no Rio de Janeiro

O apresentador, jornalista e locutor Léo Batista, um dos maiores nomes do jornalismo esportivo brasileiro, faleceu neste domingo (19), aos 92 anos de idade.

Ele estava internado em estado grave em uma unidade de saúde na Zona Oeste do Rio de Janeiro desde o dia 6 de janeiro e teve complicações de um câncer no pâncreas, que o levou à morte.

Carreira

O jornalista esportivo Léo Batista ficou conhecido como "A Voz Marcante" da televisão. Foram mais de 70 anos de carreira, noticiando acontecimentos como o suicídio de Getúlio Vargas (1954) e as mortes de Ayrton Senna (1994) e da princesa Diana (1997).

Batista também foi um dos primeiros âncoras do Globo Esporte (1978), do Jornal Hoje (1971) e do Esporte Espetacular (1973), fazendo a cobertura de Copas do Mundo, Olimpíadas e corridas de Fórmula 1.

Além de comandar grandes programas da TV Globo, o jornalista esteve à frente do "Gols do Fantástico", do "Placar eletrônico" e do "Esporte 90".

Biografia

João Baptista Bellinaso Neto nasceu em 1932, em Cordeirópolis, interior de São Paulo. Aos 15 anos, começou a trabalhar no serviço de alto-falantes da cidade natal.