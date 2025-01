Velório de Léo Batista ocorre nesta segunda-feira em cerimônia aberta ao público

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Fãs poderão prestar homenagem ao jornalista esportivo, que faleceu no domigo (19), depois de complicações de um tumor no pâncreas

O velório do jornalista Léo Batista ocorre nesta segunda-feira, 20, e será aberto ao público, no Rio de Janeiro. Um dos maiores ícones do jornalismo esportivo do Brasil, ele foi internado em 6 de janeiro no Hospital Rios D'Or, no Rio, para tratar um tumor no pâncreas. Léo faleceu neste domingo, aos 92 anos.

O corpo do jornalista será velado na sede do Botafogo, em General Severiano, Zona Sul do Rio. A cerimônia começa às 14h e vai até às 16h. Amigos, admiradores e fãs poderão prestar suas últimas homenagens ao comunicador.

Embora o velório seja aberto ao público, a família preferiu manter as informações sobre o enterro sob sigilo. O sepultamento ocorrerá em cerimônia fechada e reservada a parentes e amigos próximos.

Legado

Léo Batista ficou conhecido por sua voz marcante, estilo único e carisma. Sua carreira atravessou gerações, tendo se destacado por mais de 40 anos na Rede Globo, onde se tornou referência para jornalistas e telespectadores.

Sua morte gerou homenagens de colegas, atletas e autoridades, como o narrador Galvão Bueno, que destacou a importância do legado de Léo no jornalismo esportivo e como ele inspirou muitos profissionais ao longo de sua carreira.

No X (antigo Twitter), Galvão publicou um vídeo do seu último encontro com o amigo. “Você continuará vivendo”, disse.

Torcedor do Botafogo, Léo Batista também recebeu homenagens do time carioca. Em uma delas, o Botafogo relembrou a relação do jornalista com momentos importantes do time.

O presidente Lula também prestou homenagens aos comunicador. "O Brasil sentirá a falta do grande profissional e seu talento", diz a mensagem.