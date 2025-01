Evento de Beach Tennis é promovido na Praia do Paiva até próximo domingo (26)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Mormaii Open Reserva do Paiva é um evento de Beach Tennis com acesso gratuito para o público, em frente ao Empório Reserva do Paiva

Até o próximo domingo (26), a Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, litoral sul de Pernambuco, está recebendo o Mormaii Open Reserva do Paiva, evento de Beach Tennis com acesso gratuito para o público.

O Mormaii Open Reserva do Paiva está sendo realizado nas quadras de Beach Tennis do Paiva, em frente ao Empório Reserva do Paiva.

A Claro está apoiando o evento, oferecendo ações de interação com o público, como espaço instagramável personalizado, com um cadeirão de praia ao lado do SOL, símbolo da Claro, na entrada do complexo. A operadora também está promovendo dinâmicas para incentivar o público a participar de brincadeiras, distribuindo brindes personalizados ao cumprirem as metas do desafio.

"A Claro, em sua missão de conectar para uma vida mais divertida e produtiva, busca estar, cada vez mais, junto de seus clientes e do público do Mormaii Open Reserva do Paiva. E este evento é uma das oportunidades de fortalecer ainda mais a conexão com a nossa marca," comenta André Peixoto, diretor regional da Claro para a região Nordeste.