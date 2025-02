Aos menos 12 feridos após brigas de organizadas de Santa Cruz e Sport no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Episódios de barbárie cercam pré-jogo no Arruda válido pela 6ª rodada do Campeonato Pernambucano; apesar da violência, jogo está mantido

O que era para ser um sábado (1º) de futebol, de lances emocionantes dentro de campo no primeiro Clássico das Multidões do ano, acabou sendo marcado por uma tarde de inúmeros casos de violência e selvageria pelas ruas do Recife, horas antes de a bola rolar no estádio do Arruda, em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Pernambucano 2025.

Em vídeos que circularam pelas redes sociais, várias brigas entre as torcidas uniformizadas de Santa Cruz e Sport foram registradas, principalmente em bairros da Zona Oeste da capital. Em uma imagem bastante forte, feita nas proximidades da Rua Real da Torre, na Madalena, um grupo de torcedores do Santa Cruz cercam e espancam um único torcedor do Sport. Mesmo rendido e completamente ensanguentado, o torcedor agredido teve suas roupas retiradas pelos rivais.

No bairro da Torre, vários motoristas gravaram o momento de pânico quando ficaram encurralados entre as duas torcidas. Muitos chegaram a abandonar os veículos para buscar abrigo nos edifícios residenciais do bairro. Diante da selvageria e do medo, muitos supermercados e estabelecimentos comerciais acabaram fechando as portas para evitar a invasão dos torcedores uniformizados - também houve registro de saques.

Em nota publicada nas redes sociais, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, disse que "está tomando as devidas providências para punir os vândalos responsáveis pela barbárie vista mais cedo no Recife", e que "os verdadeiros torcedores e a população não podem e não vão ficar acuados pelos que usam o futebol para praticar violência".

De acordo com a assessoria de comunicação do Hospital da Restauração, "12 pessoas, vítimas de agressão física, deram entrada na Emergência Geral, até o meio da tarde. Todos os pacientes estão recebendo atendimento adequado das equipes de plantão".

Quem também se manifestou publicamente foi o prefeito do Recife, João Campos. Em seu perfil no 'X', ele escreveu dizendo que "o que vimos hoje foram cenas criminosas no confronto entre vândalos que usam o futebol para praticar violência. É urgente a identificação e uma punição severa para esses delinquentes! Futebol não é isso".

PM tinha mais de 600 policias nas ruas

Em coletiva na última sexta-feira (31), a Polícia Militar de Pernambuco havia informado que o efetivo para o clássico seria de 645 policiais militares para atuar dentro e fora do estádio. A operação contou com 161 policiais do Batalhão de Choque e da CIPCães na parte interna do Arruda, enquanto outros 484 agentes do 11º BPM ficaram responsáveis pela segurança no entorno do estádio e nas principais vias de acesso.

Mesmo toda operação sendo monitorada pelo Centro Integrado de Controle e Comando Regional, utilizando câmeras de segurança distribuídas nos principais pontos estratégicos, a Polícia Militar não evitou as cenas lamentáveis vistas nas ruas do Recife.