Presidente da Alepe pede suspensão do jogo entre Santa Cruz e Sport

Álvaro Porto entrou em contato com o secretário da SDS-PE, Alessandro Carvalho, e com o presidente do TJ-PE, desembargador Ricardo Paes Barreto

Diante das cenas de violência e selvageria protagonizadas, na tarde deste sábado (01/02), por integrantes de torcidas uniformizadas de Santa Cruz e Sport nas ruas do Recife, principalmente nas proximidades do estádio do Arruda, o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (ALEPE), deputado Álvaro Porto, pede ao Governo do Estado e à Federação Pernambucana de Futebol (FPF) que seja cancelada a partida marcada às 16h30 entre os dois clubes, pelo Estadual.

De acordo com a assessoria do político, Álvaro Porto já entrou em contato com o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, e com o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Ricardo Paes Barreto, solicitando a suspensão da partida.

"As agressões e o clima de terror instalado no Recife podem gerar tragédias ainda maiores das que já foram registradas, inclusive com mortes, além de evidentes riscos para torcedores e para a população em geral", alertou Álvaro Porto.

O deputado diz que esses episódios que têm se repetido no Recife e em toda a Região Metropolitana, são lamentáveis e inadmissíveis e precisam ser combatidos com veemência.

Na avaliação de Porto, que já recebeu no seu gabinete os presidentes dos principais clubes pernambucanos para tratar da violência produzida pelas torcidas uniformizadas, a repressão com o uso contínuo da inteligência policial é o caminho para se enfrentar os criminosos que se infiltram nas torcidas e promovem confrontos como os observados neste sábado.

Governadora de manifesta

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, se manifestou através das redes sociais repudiando as cenas de violência nas ruas do Recife e prometeu agir com rigor.

"Estou trabalhando com a equipe do governo desde o primeiro momento e tomando as devidas providências para punir os vândalos responsáveis pela barbárie vista mais cedo no Recife. Cerca de 700 policiais estão destinados para a missão e os feridos estão sendo atendidos no HR. Os verdadeiros torcedores e a população não podem e não vão ficar acuados pelos que usam o futebol para praticar violência", disse Raquel Lyra.