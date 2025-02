HR atualiza para 4 número de pessoas internadas por conta das brigas das organizadas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Quatro pessoas seguem internadas no Hospital da Restauração (HR) por causa dos episódios de violência envolvendo membros de torcidas organizadas no estado no último sábado (01). O quadro de saúde dos pacientes é estável.

Na noite de ontem, a instituição havia confirmado que ao menos 12 vítimas de agressão física haviam dado entrada na Emergência Geral após as brigas de torcidas e que apenas três delas permaneciam internadas. Não houve confirmação oficial de mortos.

Veja a nota do Hospital da Restauração

“O Hospital da Restauração (HR) informa que quatro pacientes, vítimas de agressão física, seguem internados na instituição, com quadro de saúde estável.”

Confrontos no sábado

A Região Metropolitana do Recife (RMR) foi marcada pelo medo e pelo terror durante todo o dia de ontem. A população registrou confrontos e espancamentos em vários pontos do estado, principalmente no bairro da Torre, Zona Oeste da capital pernambucana, nas imediações da Real da Torre com a Avenida Caxangá.

Também foram registrados confronto com a polícia, que disparou bombas para dispersar as torcidas.

Por meio da assessoria de comunicação, a Polícia Militar de Pernambuco confirmou que mais de 600 policiais trabalharam na partida e 14 pessoas foram detidas.

Como resposta, o Governo de Pernambuco determinou a proibição das torcidas dos dois times nos próximos 5 jogos da temporada, independente da competição. A medida foi publicada em portaria e anunciada pela governadora Raquel Lyra.

Já a Federação Pernambucana de Futebol determinou que os clássicos do Campeonato Pernambucano 2025 serão disputados com torcida única.