Lenda do tênis, Serena Williams vira coproprietária do Toronto Tempo, 1º time canadense da WNBA

A tenista também é proprietária minoritária do Angel City FC da NWSL, do Miami Dolphins da NFL e do Los Angeles Golf Club da TGL

Serena Williams, uma das tenistas mais vitoriosas da história, adquiriu uma participação acionária e tornou-se proprietária do Toronto Tempo, primeiro time canadense da WNBA, a principal liga de basquete feminina dos Estados Unidos. O anúncio foi feito pela equipe nesta segunda-feira.

"Estou emocionada em anunciar meu papel de proprietária no primeiro time canadense da WNBA, o Toronto Tempo", disse Serena Williams. "Este momento não é apenas sobre basquete; é sobre mostrar o verdadeiro valor e potencial das atletas femininas. Sempre disse que os esportes femininos são uma oportunidade de investimento incrível. Estou animada em fazer parceria com Larry e com todo o Canadá na criação desta nova franquia e deixar um legado da WNBA."

O Toronto Tempo fará sua estreia na WNBA na temporada 2026 e será a 14ª franquia da liga - a primeira fora do território norte-americano - sediará jogos em Toronto, Montreal e Vancouver. Além da ex-tenista norte-americana, a equipe tem como proprietária a Kilmer Sports Ventures, presidida por Larry Tanenbaum, que também é gestor do Toronto Raptors, na NBA, do Toronto Maple Leafs, na NHL (hóquei no gelo), do Toronto FC, na MLS (futebol) e de outras franquias profissionais.

Serena Williams, atualmente com 43 anos e aposentada das quadras, fez sua estreia profissional no Canadá, em 1995, aos 14, antes de conquistar 73 títulos de simples de WTA na carreira, incluindo 23 em Grand Slams, tornando-se uma lenda do esporte e uma inspiração para crianças e jovens.

"Serena é uma campeã", afirmou Teresa Resch, presidente do Tempo. "Ela é a maior atleta de todos os tempos, e seu impacto neste time e neste país será incrível. Ela estabeleceu o padrão para as mulheres no esporte, nos negócios e no mundo. Seu compromisso em usar esse sucesso para criar oportunidades para outras mulheres é inspirador."

Uma das funções da ex-tenista como proprietária, cujo investimento ainda depende da aprovação final da WNBA, será colaborar com a identidade visual da nova equipe, desde o desenho dos uniformes ao desenvolvimento de produtos do Tempo. "Serena conquistou cada parte de seu incrível sucesso com trabalho duro, tenacidade e determinação diante de inúmeros desafios. Ela exemplifica o melhor do que o Tempo representa", afirmou Tanenbaum.

