Recife recebe etapa da Sun Day Run

O circuito inédito de corridas de rua no Nordeste, com a adidas como marca oficial, começa na capital pernambucana. Neste domingo (16), o Parque Dona Lindu, no Recife, será o local da largada e da chegada dos atletas da primeira etapa da Sun Day Run com adidas. As corridas de 5 km e 10 km serão pela Orla de Boa Viagem ao amanhecer.

O evento, que conta com a adidas como marca oficial, vai oferecer uma experiência única aos corredores. A largada será às 5h30, aproveitando os primeiros instantes da manhã, a partir do Parque Dona Lindu, espaço de cultura e lazer na beira-mar da capital pernambucana. O percurso de 10 km, por exemplo, levará os participantes do parque até a Praça Jules Rimet, com retorno ao ponto de partida no Dona Lindu.

Além das corridas, a arena do evento será um espaço de interação, com ativações especiais da adidas e outras atrações para os participantes. A retirada dos kits também contará com experiências exclusivas promovidas pela marca.

“A etapa de Recife marca o início desse circuito inédito, com percursos que refletem toda a energia de correr nos primeiros instantes do dia, além de uma estrutura preparada para oferecer momentos especiais aos atletas”, destaca Ricardo Ramalho, representante da Sun Day Eventos, que organiza o circuito em parceria com a BRB Marketing Esportivo.

A proposta da Sun Day Run com adidas é que os atletas iniciem suas provas, sejam elas nas distâncias de 5 km ou 10 km, justamente ao nascer do sol, num domingo pela manhã. Por isso, as largadas serão às 5h30. A etapa em Recife, neste domingo (16), é a primeira do circuito. Em 13 de abril, é a vez de Fortaleza. As inscrições para as duas corridas podem ser feitas pelo site oficial do evento: www.sundayrun.com.br.