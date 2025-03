Fórmula 1 2025: A temporada das grandes mudanças começa neste domingo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A espera finalmente acabou e a temporada 2025 da Fórmula 1 começa na madrugada deste domingo, 16 de março, com o Grande Prêmio da Austrália, no Circuito de Albert Park, em Melbourne.

O campeonato promete ser um dos mais emocionantes dos últimos anos, trazendo mudanças significativas no grid, a estreia de jovens promissores e novas regras que podem alterar a dinâmica das corridas.



Brasil volta à Fórmula 1

Após um hiato de oito anos sem representantes no grid, o Brasil volta à Fórmula 1 com a estreia de Gabriel Bortoleto. O piloto paulista de 20 anos conquistou os títulos da Fórmula 3 em 2023 e da Fórmula 2 em 2024, credenciando-se como uma das principais promessas da nova geração. Ele será o primeiro brasileiro no grid desde Felipe Massa, que se despediu da categoria em 2017.



Bortoleto defenderá a Sauber, equipe que teve um desempenho fraco na última temporada, somando apenas quatro pontos em todo o campeonato. O grande desafio do brasileiro será mostrar competitividade dentro de um time que busca se reerguer, além de superar seu companheiro de equipe, o experiente Nico Hülkenberg.

Hamilton na Ferrari: O sonho de um oitavo título



A principal movimentação do mercado de pilotos foi a transferência de Lewis Hamilton para a Ferrari. Após 12 anos e seis títulos pela Mercedes, o britânico decidiu buscar um novo desafio e defenderá a equipe mais tradicional da Fórmula 1.

Aos 40 anos, Hamilton tem como grande objetivo conquistar seu oitavo título mundial e encerrar o longo jejum da scuderia italiana, que não vence um campeonato de pilotos desde 2007, quando Kimi Räikkönen levou a taça.



A Ferrari chega para a temporada em alta, depois de terminar 2024 como vice-campeã no Mundial de Construtores, ficando apenas 14 pontos atrás da McLaren. O novo carro da equipe, o SF25, é uma evolução do modelo anterior e promete oferecer um desempenho mais estável, o que pode favorecer Hamilton na briga contra o atual tetracampeão Max Verstappen.

O britânico terá ao seu lado o monegasco Charles Leclerc, que busca seu primeiro título mundial e terá agora um companheiro de equipe experiente e multicampeão.

Mudanças no grid e novos talentos na categoria



Além de Bortoleto, outros cinco jovens pilotos farão sua estreia oficial como titulares na Fórmula 1. Entre eles, destaca-se Andrea Kimi Antonelli, de 18 anos, que assume a vaga de Hamilton na Mercedes e chega com grande expectativa. Oliver Bearman, de 19 anos, correrá pela Haas e também é um nome de destaque, após ter impressionado nas oportunidades que teve na Ferrari durante 2024.

Jack Doohan (Alpine), Isack Hadjar (Racing Bulls) e Liam Lawson (Red Bull) completam a lista de estreantes, trazendo uma renovação importante para a categoria.



A janela de transferências foi bastante movimentada, com quase todas as equipes alterando pelo menos um de seus pilotos. Apenas McLaren e Aston Martin mantiveram suas duplas do ano passado, apostando na continuidade do trabalho realizado em 2024.



Novas regras prometem impactar a temporada



A temporada 2025 também traz algumas mudanças significativas no regulamento da Fórmula 1, como por exemplo o fim do ponto extra para a volta mais rápida da corrida, decisão tomada para evitar que pilotos fizessem paradas estratégicas no fim das provas apenas para garantir o benefício.



Além disso, a categoria ampliou a participação de novatos nos treinos livres. Até o ano passado, as equipes eram obrigadas a utilizar um jovem piloto em pelo menos dois treinos ao longo do ano. Agora, esse número aumentou para quatro sessões, permitindo que novos talentos tenham mais oportunidades de experiência com os carros da F1.



Outro ponto de destaque é a restrição no uso do DRS. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) endureceu as regras para evitar que as equipes utilizem sistemas aerodinâmicos para reduzir o arrasto em áreas onde o DRS tradicional não pode ser acionado. Com isso, os carros devem ter opções mais definidas de abertura e fechamento das asas traseiras.



A Fórmula 1 também decidiu adotar um critério mais objetivo para definir o grid de largada em caso de cancelamento da classificação por mau tempo. Se uma sessão classificatória for inviabilizada, a ordem de largada será determinada com base na classificação do Mundial de Pilotos.



Calendário movimentado e GP de São Paulo confirmado



O calendário da Fórmula 1 manterá o formato de 24 etapas, repetindo o recorde do ano passado. O GP de São Paulo está confirmado para o dia 9 de novembro, no tradicional Autódromo de Interlagos. Além disso, seis etapas do campeonato terão o formato sprint, com uma corrida curta no sábado que também conta pontos para o campeonato.



A temporada começa na Austrália e será concluída no dia 7 de dezembro, com o Grande Prêmio de Abu Dhabi. A expectativa é de um ano equilibrado, com McLaren, Ferrari e Red Bull lutando pelo topo da tabela e uma nova geração de pilotos buscando espaço entre os grandes nomes da categoria.



Um ano de grandes histórias



A temporada 2025 da Fórmula 1 promete ser uma das mais emocionantes da história recente da categoria. A Ferrari conseguirá voltar ao topo com Hamilton? Verstappen seguirá imbatível? Bortoleto terá um bom desempenho em sua estreia?



Com tantas mudanças e novidades, o ano começa com muitas perguntas e poucas respostas. A única certeza é que os motores estão prontos para rugir e as pistas vão dizer quem será o grande protagonista de 2025.