CENEGED: Olhar humano e consciência socioambiental promovem qualidade empresarial

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Atuante em 12 estados, a companhia do ramo energético consolida sua expansão e qualidade ao figurar no ranking do Great Place to Work Pernambuco 2024.

Uma visão nascida há 19 anos se concretizou em um caminho de qualidade de gestão na CENEGED. A instituição de serviços no setor elétrico foi eleita uma das Melhores Empresas Para Trabalhar em Pernambuco pela consultoria global GPTW (Great Place To Work) em 2024.

Nascida no Ceará, em 2005, a empresa já acumula 15 anos no ranking do GPTW cearense. Desde sua criação, a CENEGED expandiu os horizontes e construiu um legado de excelência que hoje marca presença em 12 estados brasileiros, como Pernambuco, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.

No último mês de outubro, foi eleita a melhor fornecedora de serviços de todo o grupo Neoenergia, em premiação entregue na sede da COELBA, em Salvador (BA).

Os valores e a ênfase na equipe

Renato Albuquerque Felipe, diretor-presidente da CENEGED, ressalta as ações da empresa em prol dos funcionários. - Divulgação/Ceneged

Em todas as suas atividades, a CENEGED prioriza a excelência técnica e o impacto positivo na vida de seus clientes. Essa abordagem se concretiza em diversas frentes, abrangendo uma ampla gama de serviços comerciais e técnicos em todo o país. Desde o atendimento ao cliente em lojas de serviços até a construção de redes elétricas, ligações de clientes, manutenção e atendimento de serviços de emergência, a CENEGED se destaca também na construção de parques de energia solar, tanto conectados à rede distribuidora quanto off-grid, alimentados por baterias.

Renato Albuquerque Felipe, diretor-presidente da CENEGED, destaca a busca pela qualidade e garantia do bem-estar humano como valores que norteiam a companhia. “Como trabalhamos em um ambiente de risco, o primeiro grande valor é realizar um trabalho seguro, valorizamos muito o nosso maior ativo que são as pessoas. Somos éticos, transparentes e preferimos o simples”, pontua.

Para Renato, a mentalidade da empresa é moldada não apenas por pensamento estratégico, mas também pelo estabelecimento de uma relação saudável com os mais de 6 mil colaboradores. “Nós apoiamos a criatividade que favorece a inovação. Quando cultivamos uma cultura de transparência e confiança, possibilitamos e incentivamos que possamos melhorar a performance”, destaca.

É por meio dessa mentalidade de gestão que a empresa possibilita os números alcançados. Mensalmente, a CENEGED contabiliza mais de 12 milhões de leituras de clientes e entrega de fatura, 5 milhões de clientes atendidos para negociação e cadastro e mais de 400 mil eventos comerciais e técnicos.

“A liberdade de expressão, e o respeito à diversidade são práticas do nosso dia-a-dia que ajudam a deixar o ambiente mais leve. As pessoas passam um precioso tempo da sua vida conosco, portanto manter esse ambiente saudável e confortável faz parte de nossa missão”, destaca Renato.

A ideia é valorizar os profissionais de todas as pontas das operações. Entre as principais ações empregadas nesse sentido estão o projeto GP na Rota, em que a gestão viaja até os trabalhadores externos para ouvir seu feedback acerca da atuação da CENEGED. Além disso, o projeto Saúde Nota 10 fornece um incentivo extra a uma vida saudável.

“Temos um plano [de ações] que anualmente é revisado buscando aderência com a necessidade de nossos colaboradores, além de realizarmos semestralmente uma pesquisa de satisfação para alinharmos as políticas adotadas”, revela o diretor-presidente.

Consciência ambiental e social: uma prioridade no ramo de energia

Valorização e atenção aos funcionários é valor fundamental para a Ceneged. - Divulgação/Ceneged

A CENEGED assinou o Pacto Global da ONU, e aplica, em suas práticas de gestão, o conceito ESG (Ambiental, Social e Governança). Dessa forma, a empresa visa a promoção de energias renováveis, combate de desigualdades sociais e priorização da ética e da transparência ao nível empresarial.

“Além de doações espontâneas e parcerias com instituições no Ceará e outros estados do Brasil, temos de forma recorrente programas de treinamento e desenvolvimento profissional para nossos funcionários, ações de sustentabilidade ambiental, iniciativas de saúde e bem-estar para colaboradores e projetos onde nossos colaboradores atuam de forma voluntária em ações realizadas em escolas e instituições”, ressalta Renato.

As ações de sustentabilidade no âmbito da CENEGED também cumprem papel na transição energética, processo de transferência do uso de combustíveis fósseis para fontes de energia renováveis. “Atuamos diretamente no processo de descarbonização quando construímos uma nova rede para interligar parques solares ou a geração distribuída instalada nos telhados das residências”, destaca o diretor-presidente.

“Estamos fazendo um trabalho extraordinário no norte do país. Já instalamos mais de 20 mil residências com sistemas de energia solar off-grid, desligado da rede da concessionária, e com baterias com autonomia de mais de uma semana, realizando verdadeiramente a transição energética, onde substituímos o óleo diesel por energia limpa.”

“O mundo todo está sofrendo as consequências do desequilíbrio climático. A temperatura tem aumentado muito e todos estamos sentindo isso. Posso dizer que o trabalho que fazemos dá significado ao nosso propósito”, conclui o executivo.