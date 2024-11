Prêmio GPTW 2024 elenca as Melhores Empresas para Trabalhar em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Premiação aconteceu no Teatro RioMar na noite desta quinta-feira (21). Das 104 empresas participantes, 35 foram eleitas as melhores para se trabalhar

Quinta de muita emoção, reconhecimento e celebração, no Teatro RioMar, com o anúncio das melhores empresas para se trabalhar em Pernambuco, do Great Place To Work (GPTW). Em mais uma edição, o evento, em parceria com o Jornal do Commercio, entregou a 35 empresas – entre pequenas, médias e grandes – que foram reconhecidas pelos colaboradores como as melhores corporações.

Cento e quatro empresas participaram neste ano, ultrapassando 50 mil funcionários impactados. Dessas, 35 foram premiadas, sendo 10 de grande, 20 de médio porte e 5 de pequeno porte. Para obter a certificação GPTW, a empresa passa por uma pesquisa para medir o índice de confiança de seus funcionários.

“E tão bonito ver o teatro cheio para parabenizar as 35 empresas que se destacaram em Pernambuco. Noite para celebrar também que este ano vamos levar cinco empresas pra concorrer no cenário nacional, e a expectativa é de aumentar ainda mais”, disse a diretora regional do GPTW, Mariza Quinderé, em sua fala no palco.

Prêmio GPTW foi entregue às 35 melhores empresas - Silla Cadengue

“As empresas estão investindo pesado nos colaboradores: 57% oferecem programa de mentoria, 54% possuem bolsas de estudo e 31% disponibilizam verbas para que o funcionário use o programa de desenvolvimento que preferir. O apoio à saúde mental e bem-estar também prioridade para 97% de vocês“, destacou Daniela Azevedo, head de growth e marketing do GPTW.

Vitor Tenorio, Vice-Presidente de Operações do Grupo ASA Industria, afirma que o reconhecimento é um forte indicativo de que a empresa está "no caminho certo". "Vamos continuar investindo em nosso modelo de gestão, processos e tecnologia para que possamos nos tornar cada vez mais uma empresa em que as pessoas possam trazer suas contribuições e gerar mais oportunidades de crescimento. Queremos construir um ambiente para quem quer conquistar uma vida melhor para si mesmo e para suas famílias venha trabalhar."

O diretor comercial do SJCC, Carlos Humberto; a diretora regional do GPTW, Mariza Quinderé; e a diretora de Marketing do SJCC, Mirella Martins

O jornalista e apresentador Flávio Barra, responsável pela Turma do Barra, na TV Jornal/SBT, foi o mestre de cerimônia da premiação. Mais de 400 convidados participaram da solenidade representando as suas respectivas instituições. O diretor comercial do Sistema Jornal do Commercio, Carlos Humberto, falou no evento e destacou esses índices que ajudam na conexão e melhor ambiente de trabalho.

“É sempre muita satisfação estar aqui, nesta noite de celebração,comemorando com as empresas que mais se destacaram e foram reconhecidas”, disse em cima do palco. Carlos também apresentou um vídeo sobre o ecossistema de mídia composto pela Rádio Jornal, TV Jornal e Jornal do Commercio.

Quem foram os vencedores?

Na categoria grande, em primeiro lugar, ficou com a Solar Coca-Cola. "A Solar Coca-Cola agradece ao GPTW. Para nós é uma honra e uma responsabilidade ter carregado esse título e conquistando novamente. Um bicampeonato construindo esse ambiente para se trabalhar com muita alegria e descontração, mas também com muita responsabilidade pela intensidade do nosso negócio", celebrou Flávio Scalco, Diretor geral da empresa.

Solar Coca-Cola no GPTW 2024 - Heudes Regis

Na categoria média, liderando o ranking, surge a Supergasbras Energia, empresa brasileira no ramo de exploração e distribuição de gás, pertencente ao grupo SHV Energy, líder mundial em distribuição de GLP. Já na categoria menor porte, destaca-se, em primeiríssimo lugar a SMS Eficaz.