SUV da BYD ganha novas baterias e amplia autonomia

O utilitário esportivo TAN EV, da marca chinesa BYD, apresenta uma série de inovações em sua versão 2024. O carro que marcou a estreia da montadora em território brasileiro é o primeiro sete lugares 100% elétrico comercializado em nosso País. Ele chega em versão única por R$ 536.800.

Um dos principais atrativos é a bateria, agora com maior potência: são 108,8 kWh, substituindo a anterior de 86,4 kWh.

Assim, a autonomia saltou de 309 km para 430 km no ciclo PBEV. Ou seja, são mais de cem quilômetros de alcance em relação ao modelo anterior.

Novo BYD Tan - DIVULGAÇÃO

A nova bateria Blade – com capacidade 25% superior em relação ao modelo anterior – garante uma vantagem adicional ao BYD TAN EV. Ela agora pode ser recarregada de forma ultrarrápida. Em apenas 30 minutos, o SUV consegue 30% – 80% de carga.

Além disso, conta com a inclusão da função que transforma o carro num “power bank” e permite conectar inúmeros dispositivos elétricos externos como, por exemplo, notebook, TVs e outros equipamentos eletrônicos como fonte de energia.

O aumento de torque é outra novidade do BYD TAN EV. A versão 2024 traz torque combinado de 700 N.m, superando o modelo anterior (680).

O SUV premium da BYD incorpora tração integral e vem equipado com dois motores elétricos, um em cada eixo. A potência combinada é de 517 cavalos de potência. Desta forma, o BYD TAN EV pode atingir uma velocidade máxima de até 190km/h e acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 4,9 segundos.

BYD Tan por dentro - DIVULGAÇÃO

TECNOLOGIA

O interior do carro traz como destaques o painel de instrumentos digital de 12 polegadas e sistema de cockpit inteligente (ICS), a famosa tela giratória de 15 polegadas do multimídia. O volante é revestido de couro e tem ajuste elétrico, memória e aquecimento. O TAN EV 2024 vem equipado com câmera de 360°, além de mais de 30 recursos de segurança ativa e 15 sensores entre câmeras e radares.

É o caso do avançado sistema ADAS, que incorpora uma série recursos para auxiliar e dar mais segurança ao motorista.