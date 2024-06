BYD vai lançar mais dois carros híbridos no Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A gigante chinesa BYD inicia em breve as vendas de mais dois novos modelos de carros híbridos no Brasil. Um é o SUV Song Pro, uma configuração mais barata do seu famoso utilitário esportivo Song Plus. O carro vai ser apresentado agora, neste mês de junho. O outro lançamento previsto é o sedan King, que chega pra brigar com Corolla e outros veículos da categoria. Este ainda não tem a data definida de lançamento oficial, mas deve ocorrer até agosto.

Modelos da BYD em Suape - SILVIO MENEZES

A reportagem do Carro Arretado teve um rápido contato com o SUV e o sedan, esta semana, no Porto de Suape, durante a chegada do Navio cargueiro BYD que trouxe um lote de 5.500 carros para o Porto de Suape.

Oficialmente a BYD não revelou detalhes técnicos dos novos carros, mas é fato que o SUV chegará mais barato que o Song Plus, versão top de linha da família. Esse modelo mais caro é vendido atualmente por quase R$ 240 mil nas lojas da marca. A versão Song Pro que vimos esta semana deve ser anunciada por menos de R$ 200 mil, fazendo dele uma opção bem interessante pra quem busca um SUV híbrido. O Song Pro é um pouco menor que o Plus, mas com um repleto pacote tecnológico e muitas semelhanças. O ponto forte desses carros são a autonomia em relação aos modelos somente a gasolina. É o híbrido plug-in, que garante ao veículo a alternância de motor a energia com outro a combustão para percorrer longas distâncias, gastando pouca gasolina.