Brasil se prepara para o "São Paulo Fashion Week" dos carros

O mercado de automóveis 0km no Brasil será bem movimentado nos próximos meses com a chegada de novos modelos. Mas, desta vez o que vai acontecer é um verdadeiro desfile de carros bonitos, uma espécie de São Paulo Fashion Week dos automóveis, lembrando o tradicional desfile de moda que acontece na maior metrópole do País.

Entre os lançamentos podem esperar por belos carros da china. Omoda e Jaecoo, ambas do mesmo grupo da Chery, se preparam para desembarcar por aqui com produtos que prometem impressionar positivamente, a começar pelo visual. O Omoda 5 é um SUV elétrico e quer entregar luxo e design esportivo para conquistar seus primeiros clientes brasileiros. A Jaecoo tem carros maiores e mira clientes que gostam de modelos de grande porte com muito luxo embarcado. O Jaecoo 7 chega até o final do ano com mecânica hibrida, além de tecnologia no ambiente interno.

OMODA 5 - DIVULGAÇÃO

A Hyundai tem o Kona na lista de lançamentos previstos no Brasil. O modelo novo tem visual futurista bastante agradável e vem equipado com motor 1.6 aspirado e outro elétrico, conjunto mecânico elogiado por alcançar boas médias de consumo de combustível. E a Kia vai trazer um dos carros mais charmosos já produzido pela marca - o EV9, modelo cem por cento elétrico e com capacidade para sete ocupantes. O EV9 vem para brigar com o BYD Tan, um dos raros carros elétricos de sete lugares por aqui.

HYUNDAI KONA 2024 - DREW PHILLIPS

Mas as boas novas não são exclusividade das importadas. Os fabricantes nacionais prometem grandes lançamentos. A nova geração do Peugeot 2008 será uma das mais importantes. Além do novo design, o SUV terá novo motor 1.0 turbo do Fiat Pulse e mais assistentes de segurança para ser uma bela opção neste concorrido segmento.

A Toyota já registrou o Yaris Cross no Brasil e ele está próximo de ser apresentado para se tornar a opção da marca nesta categoria. Hoje, o utilitário mais barato da Toyota é o Corolla Cross. O ponto forte do Yaris SUV pode ser o visual bem semelhante ao do RAV.

NOVO PEUGEOT 2008 TERÁ MOTOR TURBO DO PULSE - Tibo//The Good Click

Entre as picapes, o maior nome é a Shark, caminhonete híbrida da BYD que desembarca no Brasil entre agosto e setembro deste ano. Existem ainda rumores sobre uma atualização na Volkswagen Amarok, mas nada de mudanças radicais. Os ganhos devem ser uma nova central multimídia, mais segurança e atualização na lista de itens.