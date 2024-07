Novo BYD Song Pro será o primeiro da marca produzido no Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SUV híbrido será vendido em 2 versões e chama atenção pelos valores bem abaixo do Toyota Corolla Cross, tratado como grande rival do Song

A BYD acaba de anunciar mais um reforço para seu time de carros híbridos no Brasil - Song Plus DM-i. O modelo é um utilitário esportivo médio e será vendido em 2 versões, com preço inicial de R$ 189.800. É mais uma aposta da marca para bater de frente com rivais de peso, especialmente o Toyota Corolla Cross híbrido, com valor inicial de R$ 210 mil.

O Song Plus tem conjunto mecânico formado por um motor 1.5 turbo a gasolina e outro elétrico, alcançando os 235 cv de potência combinada e 43 kg de torque na versão top de linha GS. Pode rodar 110 km no modo cem por cento elétrico, tem média de 22km/l de combustível e uma autonomia de 1.100 km.

Song Pro tem abertura elétrica da mala - DIVULGAÇÃO

Porém, de acordo com dados do Inmetro, o Song Pro tem uma autonomia

elétrica declarada de 68km e autonomia total de 780km.

A versão GL tem potência total de 223 cv e alcance de 71 km no modo elétrico.

São números bem interessantes diante de um cenário onde o combustível está com preço nas alturas e a infraestrutura para carros cem por cento elétricos está longe do ideal.

Apesar de ter seus modelos a energia elétrica, a BYD segue apostando forte nos híbridos pois sabe que são uma ótima alternativa para quem ainda tem desconfiança com carros elétricos.

BYD Song Pro é SUV médio híbrido - DIVULGAÇÃO

O ambiente interno do Song Plus também merece destaque, bom material de acabamento, telas de alta resolução e espaço interno para 5 pessoas.

O sistema de mídia tem 12,8 polegadas e pode ser utilizado na vertical ou horizontal, ar-condicionado digital, partida por botão, freio de estacionamento elétrico e carregador por indução são os principais itens de conforto.

No entanto, se você gosta de teto solar, esse carro não oferece, assim como ajustes elétricos no banco do passageiro e para regular o volante (manual). Apenas o banco do motorista possui ajustes elétricos.

Na segurança a BYD mais uma vez deixa assistentes de condução de fora. Os destaques aqui são piloto automático, câmera 360° com imagem em alta resolução, 6 airbags e a função auto hold, que segura o carro caso o motorista deixe o câmbio na posição D e tire o pé do acelerador involuntariamente.

Muita tecnologia no Song Pro - DIVULGAÇÃO

Feito em casa

O Song Plus será o primeiro modelo da BYD produzido na fábrica da marca em Camaçari-BA. A linha de produção deve iniciar suas operações ainda em 2024. No entanto, neste primeiro os componentes do Song Pro chegariam importados e já prontos para a montagem das unidades.

A produção total em Camaçari deve ficar para 2025.