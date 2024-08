SUV barato: Fiat Pulse, Renault Kardian e VW NIvus são boas opções

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Se tem uma categoria de automóveis no Brasil que podemos classificar como a mais concorrida de todas é a dos utilitários esportivos compactos, afinal, praticamente todas as montadoras possuem pelo menos um carro na disputa.

No entanto, três modelos fazem uma espécie de briga particular nesta categoria - Renault Kardian, Fiat Pulse e Volkswagen Nivus. O que eles têm em comum? Conjunto mecânico bem parecido, dimensões, faixa de preço, nível de tecnologia e são comparados com modelos menores. Este último não é uma comparação interessante para o trio.

Volkswagen Nivus, SUV

O Nivus é o mais velho do trio, mas não tem tanto tempo de mercado assim, foi lançado em 2021. Também tem o motor mais antigo do mercado e, consequentemente, o mais confiável, na opinião dos especialista. Tem propulsor 1.0 turbo de 128 cavalos de potência, acoplado à transmissão automática de seis velocidades. Oferece controle adaptativo de velocidade e distância, frenagem autônoma de emergência e sistema de mídia Volks Play que é um dos melhores da categoria.

O Pulse chegou um ano depois com a proposta de ser um dos utilitários esportivos mais baratos do Brasil, o que vem acontecendo desde então. É um dos raros modelos com transmissão manual, tem 3 motores diferentes em seu catálogo, e ocupa uma faixa de preço capaz de atender diferentes tipos de consumidores.

Aliás, dos três ele é a melhor opção neste assunto e logo iremos explicar. O Pulse tem como opções os motores 1.3 de 109 cavalos, 1.0 turbo (130 cv) e, para quem gosta de esportividade, 1.3 turbo de 185 cv exclusivo para a versão Abarth. Nível de tecnologia bom com ar-condicionado digital automático, partida por botão, painel digital e faróis em LED.

Renault Kardian traz novo conceito visual

Já o Renault Kardian chegou por último, tem menos de um ano de vida no Brasil, mas vem conquistando espaço de forma eficiente. O design agrada bastante mesmo ele sendo mais baixo que alguns concorrentes. É da nova plataforma da Renault para carros europeus, tanto que se tornou o carro mais tecnológico da montadora entre os modelos a combustão.

Freio de estacionamento elétrico, câmbio do tipo joystic, painel parcialmente digital, sistema de mídia com câmera 360° são alguns destaques neste carrinho. O motor é sempre 1.0 turbo de 130 cv trabalhando em conjunto com a transmissão automática de seis velocidades. O Kardian chegou forte para a disputa e com ele a Renault não quer ser uma coadjuvante neste segmento.



Preços



Dos três o Pulse é o mais barato, começa em R$ 104 mil na versão equipada com motor 1.3 aspirado e câmbio manual. São várias versões que o modelo da Fiat oferece, mas, uma bastante procurada é a Turbo Audace por R$ 120 mil. A opção top de linha com esse motor turbo sai por R$ 135 mil. Quem quiser o Pulse preparado pela Abarth terá que desembolsar R$ 151 mil.

Como não oferece transmissão manual, o Kardian não consegue se aproximar desse preço de entrada do Pulse, mas aparece com preços interessantes, a começar pela opção mais barata - R$ 112.790. A intermediária custa R$ 122.990 e a top de linha R$ 132.790.

O Nivus é quem tem os preços mais salgados, começa em R$ 119 mil e conta com 3 versões. O problema é a diferença de preço entre elas, se escolher a mais cara o preço salta para R$ 151.590. No entanto, a melhor opção pode ser a intermediária de R$ 134 mil que já vem bem equipada.



Três boas opções entre os SUVs compactos com foco no preço mais em conta. O Pulse larga na frente neste quesito, mas com o Kardian bem próximo. O Nivus é o mais caro, por outro lado tem o motor mais confiável entre os três. Lembrando que outros modelos podem ser apontados como concorrentes desse trio, como Citroën C4 Cactus, Peugeot 2008, Nissan Kicks, entre outras opções.

Comparação injusta?



Falamos no início que os três são frequentemente comparados com modelos menores no mercado. Ele são “carinhosamente” chamados pelo público de hatch bombado. O Pulse seria o Argo encorpado, Kardian uma espécie de nova geração do Sandero com roupa de SUV, enquanto o Nivus o pessoal fala que é um Polo com dimensões maiores. E você, o que acha dessa situação?