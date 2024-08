Nova Volkswagen Amarok mudou pra continuar na briga das picapes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Picape recebe melhorias, fica mais segura com novos assistentes. No entanto, deixa a dúvida se isso será suficiente para brigar no segmento

A Volkswagen lançou a nova Amarok 2025. A reportagem do Carro Arretado viajou até Barretos, interior de São Paulo, pra testar a famosa caminhonete. O lugar escolhido para apresentação tem uma razão pra lá de estratégica: a cidade é a tomada pelo Agronegócio no Brasil e neste período está sendo realizada a Festa do Peão Boiadeiro que está completando 79 anos.

Não existem mudanças drásticas no visual, mas a picape recebeu melhorias. A caminhonete ficou quase 10 centímetros maior, recebeu uma nova frente de LED para seguir firme na briga das caminhonetes em nosso País. São três versões. A mais barata é R$ 310 mil. A intermediária sai por R$ 329 mil. A top custa R$ 351 mil.

Nova Amarok tem mudanças estéticas - Gabriel_Barrera

O motor é o mesmo 3.0 V6. São 258 cavalos de potência que faz dela uma das mais ariscas da categoria. Importante lembrar: ela tem um turbo auxiliar que faz ela chegar a 272 cavalos de potência. O conjunto mecânico permite a picape fazer aquele famoso zero a 100 km em 8 segundos, mais ou menos o que fazem os carros de passeio. A transmissão automática é de oito velocidades.

Em relação à caçamba, o carro pode levar mais de 1.100 quilos. Pra ser mais preciso: 1.104 quilos.

TECNOLOGIA

A picape traz o Safer Tag que é um equipamento cravado no centro do painel. O dispositivo recebe informações das câmeras do lado de fora e avisa tudo ao motorista. O aparelho lê placas, avisa risco de saída de faixa, emite alerta de colisão com veículos e ciclistas e até faz o monitoramento de tráfego. Nesse último, o aparelho calcula o tempo até a distância do veículo à frente e emite alerta pra você reduzir a aceleração e evitar colisões.

Nova Amarok por dentro - DIVULGAÇÃO

O sistema é semelhante ao presente em vários carros, mas registramos por se tratar de uma novidade.

O painel tem informações de todo jeito. Como num carro passeio, mostra autonomia, consumo, distância percorrida e velocidade média. Pra turma do 4×4, informações extras como Bússola e temperatura de óleo.

Nos itens de segurança, tem todos os equipamentos que garantem mais tranquilidade ao trânsito. Tem tração integral permanente inteligente, que faz distribuição de cargas de acordo com a situação do piso. Tudo é feito pelo sistema que identifica o tipo de terreno e dá a melhor resposta pra cada situação. Em relação ao consumo, a média é de 8.5 km/l cidade e pouco mais de 9 km/l na estrada.