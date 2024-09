BYD lança o SUV elétrico mais barato da marca no Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A BYD lançou, nesta semana, o SUV elétrico mais barato da marca no Brasil. O Yuan Pro custa R$ 182.800 e chega repleto de atributos como belo visual, excelente acabamento interno e bom pacote tecnológico. Com autonomia de 380 quilômetros (nos testes realizados pela montadora) e motor de 177 cavalos de potência, tem tudo pra ser uma sensação entre os automóveis eletrificados.

YUAN PRO - DIVULGAÇÃO/BYD

O SUV impressiona positivamente em vários ângulos. Por fora, é moderno e lembra até outros modelos já existentes da marca. Por dentro, acabamento de carro premium, uma baita central multimídia e até assentos que mais lembram uma cadeira gamer.

YUAN PRO TRASEIRA - DIVULGAÇÃO/BYD

A motorização é capaz de gerar 177 cavalos de potência e autonomia de até 380 quilômetros. Pelo padrão do Inmetro, a autonomia vai ficar ali na faixa de 250 quilômetros.

O SUV possui 6 airbags: dois frontais (motorista e passageiro), dois laterais (bancos dianteiros) e dois de cortina (dianteiro e traseiro). O carro é vendido nas cores azul, rosa, verde, cinza e branco. O porta-malas é de 265 litros.

BYD YUAN PRO INTERNA - DIVULGAÇÃO/BYD

As lojas do grupo Byd Parvi em Pernambuco já receberam o veículo para demonstração do grande público. Só na Região Metropolitana do Recife o grupo Parvi possui lojas em Piedade, Boa Viagem e Olinda. No interior as concessionárias ficam em Caruaru e Petrolina.