Volkswagen prepara enxurrada de lançamentos no Brasil

Golf pode voltar a ser vendido no Brasil, Volks exibiu o modelo em seu estande na cidade do Rock in Rio. Um SUV de entrada já está confirmado

A Volkswagen prepara uma ofensiva de lançamentos para o Brasil nos próximos anos. Pelo plano de investimentos da marca, serão 16 novos modelos até 2028. O primeiro já chega hoje às lojas, a recém-lançada Amarok. A picape recebeu uma ligeira atualização e está enquadrada como uma novidade importante, mas a verdade é que as grandes estrelas estão por vir em breve. Esta semana, a Volkswagen confirmou a vinda de um SUV já para o próximo ano.

Novo VW Golf - Christoph Boerries

O novo carro chega pra brigar com Fiat Pulse e Renault Kardian e certamente vai sacudir com o segmento de utilitários esportivos compactos. Há especulações de que seria o novo Gol, mas num porte maior pra atender a demanda dos clientes.

Hoje, os SUVs já representam 40% das vendas em nosso País. Para reforçar o discurso, a Volks até levou um grupo de jornalistas para o festival de música Rock in Rio, patrocinado pela marca, onde o carro foi parcialmente apresentado.

Novo VW Golf por dentro - Christoph Boerries

Digo parcialmente porque a Volkswagen pôs o veículo numa redoma de vidro e ligou um jogo de luz e efeitos visuais. Com isso, o público só conseguia ver algo do carro com muito esforço. Faz parte da estratégia fazer o mistério pra aguçar o desejo dos consumidores até o dia de lançamento oficial.

ESPORTIVO DOS SONHOS

Quem também está presente no festival Rock in Rio é o novo Golf GTi, mas a Volkswagen ainda não decidiu se vai vender o carro em nosso País agora. O esportivo foi apresentado sem disfarces, ao contrário do novo SUV.

O novo Golf GTi conta com o motorzão 2.0 turbo, de 265 cavalos de potência. O esportivo é capaz de fazer o famoso 0 a 100 km/h em menos de seis segundos. E a soma desses números faz dele um dos melhores esportivos e desejados do País.

A apresentação do Golf GTi em pleno Rock in Rio serve de um teste para a marca analisar a viabilidade do retorno do esportivo pra cá, afinal de contas são esperadas 700 mil pessoas durante os dias do festival de música no Rio de Janeiro.