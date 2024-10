Hyundai lança novo Creta no Brasil. Carro mudou tudo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Um dos SUVs mais vendidos do País está de cara nova. A Hyundai lançou, nesta semana, o novo Creta. O carro mudou completamente na parte externa e ganhou até versões com motor mais potente. O veículo já está a caminho das concessionárias e deve chegar nas lojas de Pernambuco na próxima semana.



O Creta atual sai de cena depois de três anos. Vendia bem, mas tinha visual exótico - de formato arredondado - que dividia opiniões. O novo Hyundai acaba com as polêmicas. Mexeu nos faróis, lanternas, para-choques e capô. Ficou mais quadrado para deixar o veículo forte na disputa dos SUVs situados entre R$ 150 mil e R$ 200 mil.



O novo Creta chega em cinco versões. A mais barata começa em R$ 142 mil com motor 1.0 turbo flex, de 120 cavalos de potência. Há configurações intermediárias de mesma motorização com preços de R$ 156 mil e R$ 172 mil, mudando basicamente o número de equipamentos e níveis de acabamento.

A top de linha traz motor maior: 1.6 turbo a gasolina, de 193 cavalos de potência, que substitui o antigo 2.0.



O valor do carro é R$ 190 mil e traz um excelente acabamento interno com teto panorâmico que eleva o nível de sofisticação interna. O pacote tecnológico é outro ponto forte com dispositivo que freia o carro sozinho se perceber o risco de batida. Os alertas anti-colisão e sensores de auxílio ao motorista garantem mais segurança no trânsito.

Hyundai Creta traseira - DIVULGAÇÃO

SÉRIE ESPECIAL

A Hyundai aproveitou o evento de lançamento para mostrar a série especial Creta N-Line. O preço é de R$ 182 mil. Esse modelo é diferente visualmente das outras quatro versões do novo Creta. Traz um desenho futurista com grade dianteira menor se comparada às demais configurações que trazem uma grade enorme.



O N-Line vem equipado com motor 1.0 turbo de 120 cavalos de potência e acabamento com toque de esportividade. O interior é em preto com detalhes na cor vermelha, típico dos esportivos. Na traseira tem escapamento de saída dupla.



Hyundai Creta novos itens - DIVULGAÇÃO

Pela faixa de preço, o Creta vai concorrer com Volkswagen T-Cross e Nivus, Fiat Fastback, Peugeot 2008, Renault Duster, Nissan Kicks e Chevrolet Tracker, só para citar alguns nomes.