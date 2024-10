Renault lança Kardian mais barato. Carro traz câmbio automático

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Por Matheus Albino

O Renault Kardian ganha sua primeira grande novidade desde que foi lançado no Brasil, no início deste ano. O SUV compacto passa a oferecer uma nova versão de entrada, agora com transmissão manual e motor 1.0 turbo flex.

Essa também passa a ser a mais barata do Kardian, com valor de R$ 107 mil. Com ele, a Renault espera aumentar o volume de vendas nos próximos meses já que é uma opção mais em conta do que alguns concorrentes.

Renault Kardian - RODOLFO BUHRER

Nossa equipe testou o Kardian manual, em São Paulo, na última semana. O conjunto mecânico tem motorização turbinada de 125 cavalos de potência, com os mesmos dados das versões automáticas. Agora com um novo câmbio manual de seis velocidades desenvolvido pela Renault em Portugal.



Como muitos já sabem o Kardian é um modelo da nova geração de carros que a Renault vem lançando em várias partes do mundo, ou seja, mais moderno e tecnológico do que outros modelos que ela apresentou nos últimos anos. Podemos dizer que o câmbio manual acompanha essa progressão, pois ele tem trocas mais precisas do que outros carros manuais da Renault, sem falar que é bem mais esperto graças ao seu motor turbo.



Em relação ao consumo de combustível, ele mandou muito bem em trecho rodoviário com média de 16 km/l de gasolina. No entanto, quando pegamos muito trânsito essa média caiu bastante e chegou a marcar 10 km/l.

Renault Kardian - RODOLFO BUHRER

A parte mecânica agradou, assim como a lista de itens, que oferece painel digital de 7 polegadas, ar-condicionado digital, ajuste de altura e profundidade do volante, faróis e lanternas em LED e conexão sem fio com android auto e apple car. Bom, se você gosta de telas grandes na central multimídia, talvez não curta a do Kardian. Ela tem 8 polegadas.



Por ser uma versão de entrada, o pacote de itens é bom, mas a Renault poderia ir mais além acrescentando alguns itens como carregador por indução, partida por botão e outros ângulos para a câmera de ré.

Renault Kardian manual. - RODOLFO BUHRER

O espaço interno do Kardian surpreende com 2,60 metros de entre-eixos e o porta-malas tem 358 litros. O Renault Kardian manual também pode ser a opção para quem gosta de carro turbo com esse tipo de câmbio. São poucas opções no Brasil e o modelo da Renault passa a ser mais uma.

Analisando de uma forma mais ampla, o Kardian manual poderia ter um preço mais baixo, algo entre R$ 100 mil e R$ 104 mil, bem mais barato que o Fiat Pulse (R$ 108 mil) e na média do Citroën Basalt (R$ 90mil a R$ 107 mil).