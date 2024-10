Um elétrico chinês capaz de fazer inveja a qualquer carro de luxo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A chinesa Zeekr chega ao Brasil para ganhar um protagonismo no mercado de carros elétricos premium em nosso País. Recentemente, a montadora fez o lançamento oficial por aqui com um belo cartão de visitas para não deixar dúvidas de seu poderio. Batizado de 001, o SUV 100% a energia impressiona pelo conjunto. É bonito, muito luxuoso, potência de superesportivo, traz tecnologia pra deixar a concorrência babando e vai aguçar o desejo de compra dos clientes mais exigentes.

Zeekr 001 traseira - SÍLVIO MENEZES / CARRO ARRETADO

A Zeekr desembarca para se posicionar como veículos elétricos alto padrão. Para quem não sabe, a montadora integra o grupo Geely, dono de marcas como Volvo, Lotus e Smart, só pra citar as mais conhecidas por aqui.

E predicativos não faltam à Zeekr. Equipado com baterias que lhe rendem 544 cavalos de potência e autonomia de mais de 400 quilômetros, o 001 é um foguete pra voar no asfalto.

“O carro da Zeekr vai surpreender a muita gente, mesmo aqueles clientes que estão acostumados a automóveis premium”, destaca Fred Souza, sócio da operação Zeekr Auto Oriente em Pernambuco.

O design impressiona.

ZEEKR 001 - DIVULGAÇÃO

É impossível você rodar pela rua e não ver o público torcendo o pescoço para apreciar melhor o Zeekr. Durante nossos testes, alguns associaram o desenho do carro ao de um Porsche Macan. Se por fora o visual agrada muito, por dentro, é ainda mais encantador. Desenho de bancos mais lembram o de uma cadeira game de luxo. Detalhes em botões dourados e couro tipo Alcântara elevam o padrão do veículo.

Para quem curte som, caixas da Yamaha e uma mega tela cravada no painel com tudo que o motorista precisa saber do carro.

No quesito tecnologia, tem massageador de bancos e até 18 câmeras pra facilitar a vida do motorista na hora das manobras.