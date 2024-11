BYD lança versão mais potente do SUV BYD Song Plus

Montadora chinesa praticamente encerra ciclo de lançamentos em 2024 com a chegada desta nova versão do Song Plus, agora com motor de mais de 300 cv

A montadora chinesa BYD não para de trazer boas notícias. Esta semana, a marca apresentou mais um belo SUV para ser vendido no Brasil. Batizado de Song Plus Premium, o utilitário esportivo é uma excelente opção de híbrido em nosso País.

Modelo chega como edição limitada e motor 1.5 turbo a gasolina, com potência combina da de 324 cavalos e tração integral. Preço é de R$ 299.800.

O visual é um ponto forte do carro, pois tem a dianteira que lembra a do sedan Seal. Além do belo visual, tem uma enorme gama tecnológica.

Novo interior do Song Plus - DIVULGAÇÃO/BYD

O modelo é composto por um recursos como uma tela giratória de 15 polegadas, carregamento sem fio para smartphones, conexão com internet, GPS integrado, controle automático de climatização de duas zonas, painel de instrumentos LCD com comandos de voz intuitivos e um potente sistema de som com 10 alto-falantes.

A economia de combustível tem níveis considerados muito bons para o porte do veículo. O modelo chega a uma autonomia combinada de até 960km, com um tanque cheio de gasolina e bateria totalmente carregada, segundo o fabricante.

Pelo padrão do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro, o SUV tem uma autonomia elétrica declarada de 52km e autonomia total de 690km. O tanque de combustível tem capacidade para até 57 litros.

BYD Song Plus Premium - DIVULGAÇÃO/BYD

O carro acelera de e 0 a 100 km/h em apenas 5,2 segundos . Outros pontos altos são a potência de 324 cv.

O Song Plus Premium chega no mercado brasileiro com quatro cores: branca, cinza claro, cinza escuro e preta. O interior tem acabamento premium nas cores cinza claro e caramelo.

A garantia do veículo é de seis anos, sem limite de quilometragem.

O novo carro da Byd vai ficar posicionado acima do Song Pro (que possui versões de R$ 189.800 e R$ 199.800) e do Song Plus, de R$ 239.800.