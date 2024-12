Ano Novo prepara grandes lançamentos para o Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As primeiras novidades no mercado automotivo devem pintar em janeiro e uma das mais aguardadas está no segmento dos utilitários esportivos compactos.

Ano novo, vida nova e carro zero-quilômetro na garagem. É assim que a maioria das pessoas quer começar 2025. E, por isso, a gente vai falar hoje dos lançamentos previstos para o primeiro semestre de 2025. Alguns podem chegar já no comecinho do ano viu? Um exemplo é o Nissan Kicks totalmente renovado. O famoso SUV da marca japonesa vai mudar bastante. Vem um design bem diferente do modelo atual, mais moderno, novas tecnologias e até se espera configuração com motor turbo. Mas a Nissan não deve abandonar o atual motor 1.6.

Nova Fiat Toro 2022 - DIVULGAÇÃO

Ele pode permanecer nas versões de entrada e até mesmo numa opção com a carroceria atual para ser uma configuração bem acessível do Kicks. Esse tem tudo para ser o primeiro grande lançamento em 2025.

A dupla Onix e Onix Plus vem rodando pelo País com camuflagem há alguns meses e a apresentação oficial pode acontecer a qualquer momento. Sem grandes novidades desde 2019, Onix hatch e sedan se preparam para ganhar novo painel de instrumentos e central multimídia atualizada.

O visual vai mudar um pouquinho e novos assistentes de segurança serão integrados nesta dupla, até porque os rivais vêm se atualizando nisso e a Chevrolet não quer perder espaço no segmento de carros compactos.

Na Volkswagen, o primeiro grande lançamento será o Tera, SUV de entrada da marca. Esse carro, por enquanto, só teve 2 imagens divulgadas, mas vem para atender o público no segmento de utilitários compactos abaixo de R$ 130 mil. O carro vai se juntar ao T-Cross e ao Nivus e também usar o motor 1.0 turbo para brigar com Fiat Pulse e Renault Kardian, principalmente.



A Fiat não deve esperar muito tempo para apresentar sua novidade na picape Toro. Ela tem tudo para ser o mesmo motor turbo diesel da Titano, ou seja, uma versão ainda mais forte para a picape intermediária líder absoluta em sua categoria. Estamos falando do 2.2 de 180 cavalos de potência, motor bem conhecido pois atende modelos comerciais da marca. Além de mexer na mecânica, ela pode ganhar reforço tecnológico em todas as configurações, mudanças pra deixar ela no topo do ranking.



Novo Hyundai Santa Fe - DREW PHILLIPS

Subindo o nível, chegando no mercado de luxo, a expectativa é grande para o desembarque do novo Hyundai Santa Fe. O SUV de luxo é diferente de muita coisa que se ver por aí. O grandalhão da Hyundai tem motor turbo de 281 cavalos e um interior bem moderno, típico de carros de luxo.

Kia EV9 2025 - DIVULGAÇÃO

A Kia já confirmou o elétrico EV9. O carro pode chegar nos primeiros meses, aproveitando o início da temporada em que muitas pessoas buscam algo novo. Então essa deve ser a tática da marca para ganhar alguns clientes com a chegada do belíssimo EV9.

A Honda vai trazer o WR-V atualizado. O carro, que já foi vendido em nosso País, ganhou roupagem nova para entrar na briga dos SUVs compactos.

E, entre os carros para o trabalho, a primeira novidade pode ser a Ford Transit elétrica. Uma versão que já roda em vários países e está no radar da marca para chegar em 2025 aqui no Brasil.