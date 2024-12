Teste: Mustang vira o centro das atenções nas ruas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Se você tem uma conta bancária recheada de reais e busca um carro esportivo, mas gosta de discrição, não compre o Mustang. Andar com o esportivo nas ruas brasileiras e não ser o centro das atenções é uma tarefa impossível. Agora, se você quer ter um carrão divertido na garagem e não tiver nem aí pra o que o povo vai falar, o MuscleCar da Ford é uma das melhores opções da categoria à venda no Brasil.

Com seu motorzão V8, 5.0 a gasolina, é dos mais fortes do mercado. Anda muito.

Interior do novo Mustang - SÍLVIO MENEZES / CARRO ARRETADO

Qualquer triscada no acelerador faz com que os 483 cavalos de potência do motor empurrem o carro numa velocidade impressionante. O câmbio é automático. O visual inconfundível é capaz de deixar babando até mesmo os clientes mais exigentes. O cavalinho estampado na grade dianteira garante respeito até mesmo dos donos de Porsche.

Por dentro, materiais de acabamento em alta qualidade como couro e metais.

O carro tem uma enorme central multimídia que forma peça única com o painel. Você pode configurar o mostrador do painel e até o tipo do ronco do motor com apenas alguns toques na tela. Apesar desse detalhe, podemos dizer que o Mustang GT chega a ser um carro simples por se tratar de um veículo de meio milhão de reais. Mas isso não é demérito. É uma característica de muitos esportivos.

O preço de tabela do Mustang GT Performance é R$ 530 mil. Pode parecer muito dinheiro, mas se falarmos de carros esportivos, nem é tanto.

Além da exclusividade, o Mustang GT tem muitos atrativos. Nos Estados Unidos, seus principais adversários são o Chevrolet Camaro e o Dodge. No Brasil, termina brigando também com os veículos da Porsche em suas configurações mais simples.

Novo Mustang - SÍLVIO MENEZES / CARRO ARRETADO

Na disputa, o Mustang leva vantagem porque possui quase 500 cavalos de potência e os Porsches nesta faixa de preço têm 300 cavalos de potência e apenas dois lugares; enquanto o Mustang possui quatro assentos.

As rodas aro 19 de perfil alto garantem ao Mustang uma condução tranquila nos grandes centros. O carro vence bem as adversidades como buracos e lombadas.

O porta-malas também é generoso se compararmos a outros esportivos. Esse conjunto faz dele um carro pra ser curtido em família. É apertadinho para os caronas que viajam atrás, mas da pra levar quatro pessoas.

E se você ficou curioso pra saber quanto consome um carro desse… No nosso test-drive ficou na média de 4,5 km/l de gasolina. É muito para a maioria dos mortais, mas posso te garantir: pela experiência que oferece ao motorista e carona, pode beber o que quiser.

E para as pessoas que dizem “o dono de um carro desse não está preocupado com consumo”, a resposta é que a história não é bem assim. Se vacilar, vai ter de parar no posto de gasolina de dois em dois dias e deixar uns R$ 350 cada vez que for abastecer. Além da quantia elevada, tem o desconforto de estar sempre num posto de combustível.

Para falar em outro ponto negativo, o carro tem uma bela câmera de ré, mas peca ao não trazer sensor na parte dianteira. A frente é grande e alta e o motorista pode topar em obstáculos, se não estiver muito atento.

Novo Mustang 2024 - SÍLVIO MENEZES / CARRO ARRETADO

Para fechar a reportagem, vale o alerta aos mais afoitos. Se por acaso você comprar ou for fazer um teste, nada de sair acelerado de primeira. Conheça as particularidades do veículo porque se acelerar demais e entrar numa curva a tração traseira pode jogar pra o lado e aí o motorista tem de ser bom de braço pra segurar a fera.

Por Sílvio Menezes