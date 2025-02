Brasil vai receber uma nova safra de pequenos SUVs

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O mercado brasileiro se prepara para receber uma nova safra de SUVs compactos. Praticamente todo fabricante de automóveis já vem trabalhando secretamente num projeto para atender ao público que busca um carro mais altinho pra encarar as adversidades das grandes cidades como lombadas e buracos, nos moldes do Renault Kardian e Fiat Pulse. Os lançamentos começam neste ano e prosseguem em 2026. Chevrolet, Volkswagen e Toyota já confirmaram novidades, mas outros fabricantes podem vir com boas surpresas pra breve.

Chevrolet Spark, novo elétrico da marca - Sílvio Menezes / Carro Arretado

A GM, na verdade, já fez o abre alas. A marca até apresentou seu novo SUV elétrico de porte pequeno, que lembra o filhote de Renegade. A novidade apareceu na festa de 100 anos da GM, em São Paulo, no mês passado. O carro chega este ano, mas os detalhes serão revelados mais perto do lançamento. Ele tem dimensões próximas às de um Onix. Seria uma espécie de Onix anabolizado.

O certo é que o próximo carro novo a pintar por aqui vai ser o Tera, modelo da Volkswagen que será revelado ao público no Carnaval, agora em março, durante os desfiles das escolas de Samba, no Rio de Janeiro. Importante lembrar que a Volks já havia levado o carro para o Rock in Rio, em setembro do ano passado, mas mostrou o veículo numa redoma repleta de efeitos especiais para deixar o público curioso, mas de um jeito que não pudesse identificar o veículo por completo.

Volkswagen Tera pode ter design inspirado em linha de elétricos da marca, como o ID 3 (foto) - DIVULGAÇÃO

Agora o projeto está mais avançado e a expectativa é que o carro seja revelado inteiro. Especula-se que o Tera será uma espécie de “Gol bombado” a combustão pra ficar situado numa faixa de preço entre o hatch Polo e SUV Nivus.

Não podemos esquecer da Toyota que vai trazer o Yaris Cross, um SUV todo estiloso. O modelo vai chegar nos próximos meses e deve vir até com opção de motor híbrido. Será uma opção de SUV de entrada da montadora japonesa.

Outra marca que vem trabalhando caladinha num projeto similar é a Nissan. O fabricante japonês vai lançar o novo Kicks nos próximos meses, mas já circulam notícias de que a Nissan pretende lançar também um modelo menor pra entrar na briga aí com o Volks Tera, Renault Kardian e outros.

Segundo sites especializados na área automotiva, esse novo Nissan será produzido no Brasil e exportado para 20 países.

Não podemos deixar de fora a esperança de o Brasil receber o Fiat Grande Panda, lançado recentemente na Europa. Oficialmente não tem nada garantido de que ele venha a ser vendido em nosso território. Mas o lançamento desse carro lá fora aguçou a mente de muitos consumidores por aqui. Até muita gente vem chamando o Panda de “Novo Uno” por conta de suas semelhanças .

Fiat Grande Panda - DIVULGAÇÃO

Apesar de parecer um boa opção, por enquanto é só boato. Afinal de contas a marca já possui representante nesta categoria.

A nós consumidores só resta aguardar pra saber a verdade, mas temos uma certeza: a disputa dessas marcas pelos clientes vai resultar em vantagens para os compradores. Só nos resta esperar.