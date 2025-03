A nova arma da Volks pra frear vendas de Fiat Pulse e Renault Kardian

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Montadora apresentou o Tera durante o Carnaval do Rio de Janeiro e o modelo desfilou no sambódromo. Ele vem para ser o SUV de entrada da Volks

Volkswagen aproveitou os holofotes do mundo apontados para o Carnaval do Rio de Janeiro e revelou o seu mais novo carro para o Brasil em pleno desfile das escolas de Samba. Batizado de Tera, o veículo é um SUV pequeno que vai mexer no mercado.

Volkswagen Tera, SUV compacto - DIVULGAÇÃO

O carro tem como missão principal disputar vendas com Fiat Pulse, Renault Kardian e outros modelos posicionados numa faixa de preço entre R$ 100 mil e R$ 150 mil.

A reportagem do Carro Arretado viajou até a capital carioca pra conhecer o veículo que será lançado oficialmente em até três meses. O Volkswagen tem tudo para se tornar um sucesso de vendas. Visual legal, acabamento interno agradável e bom pacote tecnológico. Na versão a que tivemos acesso, pudemos ver câmbio automático e painel digital acompanhado de uma generosa central multimídia.

Volkswagen Tera apresentado - DIVULGAÇÃO

O banco é inteiriço. Numa checagem rápida deu pra vê um bom porta-malas para o porte do carro. A Volks nos apresentou três cores distintas de carroceria: azul metálico, um cinza levemente azulado e uma outra configuração na cor vermelha.

Produzido no Brasil, o carro vem para ficar posicionado entre uma faixa de preço do Polo e Nivus. Ou seja: de uns R$ 100 mil até pouco menos de R$ 150 mil.