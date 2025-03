Vem aí uma leva de novos carros híbridos e elétricos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Novas montadoras chinesas estão chegando no Brasil com veículos eletrificados com alto nível de tecnologia, desde hatches, até SUVs tamanho família

Se você é fã dos veículos híbridos e elétricos se prepare porque está vindo uma invasão de belos carros chineses por aí. Fabricantes como Omoda e JaecoO - ambas do grupo Chery - se preparam para estrear no Brasil, agora, em março. Inclusive, as revendas da marca em Pernambuco estão em fase de conclusão.

A Zeekr, outra chinesa de luxo, está com a obra da sua loja em ritmo acelerado na Zona Sul do Recife. O prédio é o mesmo onde funcionava a Volvo, entre a Imbiribeira e Boa Viagem. A marca hoje possui dois modelos à venda em nosso País: o X, de R$ 300 mil e o 001, carro de R$ 490 mil. Aqui do Recife eles vendem para todo o Nordeste.

Leapmotor C10, SUV médio deve ser lançado por aqui em breve - DIVULGAÇÃO

A Leapmotor (do grupo Stellantis) também deve desembarcar por aqui muito em breve. A marca vai vir forte para a disputa. Sobre as concessionárias da Leapmotor ainda não informou data de abertura, mas é possível que revendedores Fiat recebam a bandeira Leapmotor para comercialização. A marca deve apostar em veículos a energia de custo-benefício.

Não podemos deixar de fora da lista de chinesas a Neta, marca que estreou no final do ano de 2024 com algumas lojas pelo País. A presença chegou tímida, mas deve reforçar este ano com a abertura de novos pontos de vendas.

Jaecoo J7 - DIVULGAÇÃO

O grupo GM não falou em trazer marca nova para o Brasil, mas vai importar um modelo chinês 100% a energia este ano. O carro é um jipinho que até já fez uma aparição pública no aniversário de 100 anos da Chevrolet no Brasil.

Falar em elétrico no Brasil e não lembrar a BYD é como ir a Roma e não ver o Papa. A montadora que já possui uma dúzia de belos carros em suas lojas entre hatches, sedan, picape e SUVs pode ampliar sua gama. O mesmo deve acontecer com a rival GWM que se prepara para lançar um jipe nas próximas semanas.