Papa Francisco fala sobre crise climática na COP28

A crise climática tem preocupado o papa Francisco que pretende clamar um melhor comprometimento do mundo nesta questão durante sua participação na Cop28 –“Conferência das Partes”, de 1 a 3 de dezembro. Os líderes mundiais reúnem-se em Dubai, cidade de arquitetura moderna, porém um dos maiores exportadores de energia fóssil mas, ao mesmo tempo, um grande investidor de energias renováveis. A COP28 começa dia 30 deste mês e vai até 12 de dezembro, só que desta vez terá a participação presencial de um pontífice, que irá pela segunda vez aos Emirados Árabes.

Corais neste Natal

No RioMar o clima de Natal embeleza todo o mall, inclusive no Piso L3 onde os corais inscritos se apresentam. O Coral de adultos da Igreja Presbiteriana das Graças apresenta-se dia 25 deste mês, às 19h e o das crianças será dia 27 de novembro, às 19h, com o tema: “Perfeito Louvor”. Todos os dois sob a regência da maestrina Cleacy Freitas.

Amélie-Gabrielle

“A professora Amélie-Gabrielle Boudet e a sua contribuição para o Espiritismo” será o tema da palestra que a Federação Espírita Pernambucana (FEP) promove neste domingo, dia 12 de novembro, das 16h às 17h. Como palestrante, Adriana Moura, da Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins (PEIXOTINHO).

Hoje na FEP

A sessão celebra o nascimento de Amélie-Gabrielle – esposa de Allan Kardec em 23 de novembro de 1795.A palestra tem interpretação em libras e a reunião pública será no Auditório Lírio Ferreira (Avenida João de Barros, 1629, Espinheiro), também poderá ser acompanhada pelas redes sociais da FEP (YouTube e Facebook).



Nada há em oculto

“Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto; nem oculto, que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido; e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus: Não temais os que matam o corpo e, depois, não têm mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer; temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno; sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem cinco passarinhos por dois ceitis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais pois; mais valeis vós do que muitos passarinhos”. Lucas 12:2-7

Chico Xavier

Nilton Santos nos envia: Falando sobre o respeito às demais religiões, o médium espírita Chico Xavier disse: "Minha religião não me ensina a ser melhor que os outros. Minha religião me ensina a ser melhor para os outros".

Encontro de noivos

Os católicos que já estão com casamento marcado podem verificar o calendário anual da Arquidiocese de Olinda e Recife para participar dos encontros de noivos, fazendo o contato com a sua própria paróquia, sempre nos horários das 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira. O objetivo é fazer com que os noivos se preparem espiritualmente, inclusive sobre o significado do matrimônio e da vida conjugal.

Igreja Batista da Capunga

Na agenda da Igreja Batista da Capunga alguns dos seus objetivos programados até 2030 é ter foco no fazer discípulos de Jesus; de levar a igreja a olhar para fora, influenciar a sociedade e promover transformação de vidas. Também alcançar, conectar e discipular as novas gerações em parceria com as famílias. Criar um processo simples de formação espiritual baseado no discipulado e criar um processo contínuo de formação de líderes.

Festa do Morro da Conceição

A Arquidiocese de Olinda e Recife já organizou a programação para a festa do Morro da Conceição que acontece de 28 de novembro a 8 de dezembro e este ano aborda tema vocacional. A festa ocorre há 119 anos, onde milhares de pessoas vão homenagear a santa ou subir o morro para pagar suas promessas.