Igreja Presbiteriana : 150 anos de sua chegada em Pernambuco

JAIRO RODRIGUES DE FREITAS





Neste ano de 2023, os presbiterianos estão completando 150 anos de sua chegada em Pernambuco. A Igreja Presbiteriana do Brasil foi fundada pelo missionário Ashbel Green Simonton, que chegou ao Brasil em 12 de agosto de 1859. O primeiro templo foi fundado em 1862, na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro. Um fato de grande repercussão e que deu grande impulso ao Evangelho naquela época foi a conversão, em 1864, do padre católico José Manuel da Conceição, que se distinguiu por sua erudição, operosidade e eloquência.

Em Pernambuco, a Igreja Presbiteriana foi fundada pelo missionário norte-americano John Rockwell Smith. No dia 15 de janeiro de 1873, aos 27 anos, ele desembarcou no Recife e fixou residência no 1º andar da Rua Imperial, 31, no centro do Recife. Na época, o catolicismo romano era a religião oficial do Brasil e não havia separação entre Igreja e Estado, o que só viria acontecer após a Proclamação da República, em 1889, com a Carta Constitucional de 1891.

Alguns meses após se instalar no Recife, o pastor Smith foi visitar o presidente da Província, Henrique Pereira de Lucena, o “Barão de Lucena”. Foi a primeira vez que ele entrou no Palácio do Campo das Princesas. O presidente lhe autorizou a pregar o Evangelho, mas apenas em casa, não em templo. Ele também poderia ensinar inglês e vender ou distribuir Bíblias e livros religiosos, desde que seguisse as regras do Conselho de Instrução Pública e não infringisse as leis do Império.

Rockwell Smith fez muitos amigos e tornou-se um professor de inglês muito respeitado. Apesar disso, quando estavam reunidos para cultuar, vez ou outra, ele e os primeiros convertidos eram vaiados e insultados pelos católicos que, instigados pelos padres, diziam: “Vamos apedrejá-los, vamos jogá-los no rio para irem nadando até o palácio e se queixarem ao presidente da Província. Esse americano barbudo precisa aprender a respeitar”.

O missionário Rockwell Smith pregou seu primeiro sermão no dia 10 de agosto de 1873, em uma casa nas imediações da Rua Nova, no bairro de Santo Antônio, no Recife. Na ocasião, o texto escolhido foi Lucas 4:16-22, e a audiência era composta por 10 adultos e três crianças.

Após cinco anos de trabalho árduo, enfrentando perseguições e dificuldades, em 1878, Rockwell Smith e seus 12 primeiros convertidos reuniram-se em assembleia e organizaram a Igreja Presbiteriana de Pernambuco, na Rua do Imperador nº 71. Além da Igreja Presbiteriana do Recife, Smith também fundou outras igrejas em Pernambuco, Paraíba e Alagoas.

Rockwell Smith trabalhou como missionário presbiteriano no Recife até 1892. Nesse período, organizou cinco igrejas no Nordeste, fundou o jornal "Salvação de Graça" e o Presbitério de Pernambuco. Aos 34 anos, casou-se com uma jovem do Alabama e se mudou para Nova Friburgo-RJ, para trabalhar na formação de pastores. Ele morreu em 1918.

Após 150 anos, a Igreja Presbiteriana continua sendo um canal de bênçãos para o povo pernambucano. A denominação se destaca no campo educacional, onde mantém escolas, além do Seminário Presbiteriano do Norte, Instituto Bíblico do Norte e Lar Presbiteriano Vale do Senhor, de apoio a menores carentes.

Atualmente, o pastor efetivo é o reverendo Cláudio Henrique Albuquerque, sendo auxiliado pelos pastores Augustus Nicodemus, Luciano Nascimento, Joselito Gomes e Lutero Rocha.

Parabéns a todos os presbiterianos de Pernambuco por 150 anos de vitórias!

Jairo Rodrigues de Freitas é professor universitário, oficial da PMPE, historiador, escritor, pesquisador, palestrante, poeta, cordelista e membro da Assembleia de Deus. [email protected]