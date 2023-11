Pensamento: progressos e reveses

LUIZ GUIMARÃES GOMES DE SÁ

Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: “Por que vocês pensam maldosamente em seus corações?” (Mateus 9:4).

Em artigo publicado no Jornal A Tarde, Coluna Opinião, em 18 de março de 2021, Divaldo Pereira

Franco, assim definiu o pensamento: “O pensamento é força construtora, tanto para o bem-estar como para o oposto. Cada um vive em função do que pensa, cultiva mentalmente e faz. O pensamento tem poder”.

Sendo o Espírito o ser pensante da Criação, depreende-se que todos nós temos a capacidade de pensar e agir. A qualidade daquilo que formatamos pelo pensamento terá repercussões salutares ou não para o nosso corpo físico e, também trará efeitos no processo evolutivo a que todos nós estamos submetidos. No Livro Momentos de Felicidades, Cap.5, psicografia de Francisco Cândido Xavier, encontramos:” Os pensamentos são fenômenos cognitivos que procedem do ser real”

Lembremo-nos da força que a fé exerce sobre nós. A nossa condição vibracional no momento em que estamos conectados com as esferas Superiores, favorece a aquisição daquilo que buscamos, mercê do nosso merecimento. A propósito desse poder, atentemos para as palavras de Jesus quando operava as curas na sua sublime trajetória entre nós, segundo Marcos 5:34:” ³? E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou; vai em paz, e sê curada deste teu mal”.

Por outro lado, considerando que somos “energia”, criamos e recebemos essa força no intercambio invisível e constante com o Cosmo. Participamos de forma efetiva nas transformações pelas quais o mundo passa. Não somos criaturas “anônimas” e, todos nós contribuímos para a harmonia ou não, onde estamos e por onde passamos. Essas energias sutis espraiam-se sem que nos apercebamos, porém às vezes, sentimos algo “estranho” em determinado momento ou em algum lugar onde não nos sentimos confortáveis. Quem de nós não passou por isso e, ainda hoje, busca explicação? São trocas que não se harmonizam com a nossa condição vibratória e, por isso não nos sentimos bem...

O conceituado médico e escritor indiano Deepak Chopra assevera: “Você energiza tudo aquilo a que dá atenção”;” Nossas células estão constantemente bisbilhotando nossos pensamentos e sendo modificadas por eles”. Inequivocamente, a força do pensamento é real e precisamos valorizá-la envidando esforços para que esse potencial seja direcionado para o bem. É assim que estaremos buscando a nossa ascensão espiritual.

Hernani T. Sant´Anna, no Livro Universo e Vida, pg.8, pelo Espírito Áureo, esclarece: “O Homem terá, portanto, de renunciar ao velho vício de tudo utilizar para o mal, para o crime, para a dominação inferior e desmedida, para a destruição, para a insensatez, se quiser entrar na posse do seu principado divino”.

É nesse particular que devemos evitar os pensamentos inferiores que serão instrumento dos “reveses” da vida. A opção é nossa. Depurando-os teremos a oportunidade de vivenciar uma psicosfera que nos leva ao bem-estar, que por sua vez, se tornará uma força motriz para seguirmos adiante, buscando sempre o caminho da luz. No livro Mecanismo da Mediunidade, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Waldo Vieira, pg.26, pelo Espírito André Luiz, temos:” Nas vésperas do século XX, a Ciência já considera a Natureza terrestre como percorrida por ondas inumeráveis que cruzam todas as faixas do Planeta, sem jamais se misturarem”.

No Universo infinito em que vivemos e convivemos, as “forças invisíveis’ se manifestam, trazendo-nos consequências auspiciosas ou não, a depender da nossa afinidade com esse turbilhão de energia que nos envolve. (Quando conseguirmos sanear nossos pensamentos, seremos geradores das mais puras energias).

Luiz Guimarães Gomes de Sá trabalha no Centro Espírita Caminhando Para Jesus