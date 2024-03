A Semana Santa e o Metaverso

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

PEDRO FERREIRA DE LIMA FILHO

A conexão entre tradição e tecnologia atinge novos patamares nesta Semana Santa, com a ascensão do Metaverso como um espaço para experiências espirituais inovadoras. Observamos o que o próprio Jesus Cristo diz no Evangelho de São Mateus 18,20: “Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles.”



A experiência tecnológica do metaverso abre esse período da grande semana com o advento do Domingo de Ramos quando o salmista 118:26 proclama: “Bendito o que vem em nome do Senhor! Desde a casa do Senhor, vos bendizemos.”



Na Quinta-feira Santa, comunidades virtuais se reúnem para recriar a Última Ceia, compartilhando reflexões e comunhão através de plataformas digitais, conforme orienta a Palavra de Deus: “Porque o Senhor dá a sabedoria; da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento.” - Provérbios 2:6.



A Sexta-feira da Paixão é marcada por representações virtuais da Via Crucis, onde fiéis podem contemplar a paixão e o sacrifício de Jesus em ambientes tridimensionais. “Portanto, vos digo: tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis.” - Marcos 11:24.

Enquanto isso, no Sábado de Aleluia, vigílias online unem pessoas de diferentes partes do mundo, criando uma atmosfera de expectativa e renovação para a chegada do Domingo de Páscoa. “Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.” - Mateus 4:4.



No Domingo de Páscoa, o Metaverso se ilumina com celebrações virtuais de ressurreição, repletas de alegria e esperança, que transcendem as fronteiras físicas e conectam indivíduos de todas as origens. “Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.” - João 14:27.



Essa fusão entre espiritualidade e tecnologia oferece uma oportunidade única para vivenciar a fé de maneira inclusiva e acessível, permitindo que pessoas de diferentes partes do mundo compartilhem a mesma experiência religiosa, independentemente de sua localização geográfica.

No entanto, essa jornada espiritual no Metaverso também levanta questões sobre a autenticidade e a profundidade das experiências religiosas em ambientes digitais. Enquanto alguns argumentam que a virtualidade pode diluir o significado e o impacto das tradições religiosas, outros veem o Metaverso como um espaço de inovação e expansão da fé, capaz de alcançar novos públicos e proporcionar uma conexão mais profunda com as narrativas sagradas.



À medida que a Semana Santa se desenrola no Metaverso, é inevitável que surjam novas reflexões e debates sobre o papel da tecnologia na prática religiosa. No entanto, uma coisa é certa: a fusão entre tradição e inovação está redefinindo os limites da espiritualidade no século XXI, oferecendo novas maneiras de celebrar e vivenciar as histórias sagradas que têm moldado a humanidade há séculos.

Prof. Dr. Pedro Ferreira de Lima Filho é articulista, leitor crítico e correspondente jurídico. E-mail: [email protected]