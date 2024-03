Igual, mas totalmente diferente

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

EVERENDO MIGUEL COX

Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar”.

Mateus 14:25

Vamos descrever o cenário deste acontecimento quando Jesus Cristo andou por sobre as águas do mar: Jesus recebe a notícia da morte de João Batista que havia sido decapitado por Herodes. Ele, então, busca recolher-se em um lugar deserto, daí toma um barco com os seus discípulos e vai para a outra margem do Mar da Galileia. Ao chegar lá, encontra uma multidão de pessoas buscando ser curada por ele.

Compadecido, atende a todos. Mas, antes de despedi-los, os alimenta, multiplicando os únicos cinco pães e os dois peixinhos que havia. Era final de tarde, Jesus manda os seus apóstolos subirem no barco e irem para o outro lado do Mar da Galileia. Logo após, despede a multidão que veio até ele, era cerca de cinco mil homens, fora as mulheres e as crianças, dez mil pessoas aproximadamente. Só então, ele sobe ao monte para orar, e fica ali em oração até a madrugada.



Na quarta vigília da noite, que é entre as três horas da madrugada e as seis horas da manhã, ele resolve ir ter com os seus apóstolos. Ou seja, ele passou cerca de nove horas em oração, quando, então, se levanta e vai andando por sobre as águas.



Uma parte dos apóstolos de Jesus eram pescadores, portanto, conheciam bem o Mar da Galileia, que é um grande lago de água doce, alimentado pelas águas do Rio Jordão, cujo comprimento é de dezenove quilômetros e treze quilômetros de largura. Eles, por sua vez, estavam remando durante nove horas seguidas, em meio à diversidade do tempo que açoitava o barco com forte vento e ondas bravias. Deveriam estar exaustos por remarem quilômetros sem ainda chegar ao outro lado do lago. Certamente estavam todos molhados, a noite bem escura e frustrados por não atingirem o outro lado do lago apesar de se esforçarem tanto.



É nesse cenário que eles veem Jesus andando por sobre as águas e não o reconhecem de pronto, pensam ser um fantasma, uma assombração, o pavor toma conta deles, até que Jesus se identifica. Daí, Pedro, faz um desafio: “Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, por sobre as águas” (Mateus 14:28). Jesus lhe diz: vem. Ele desce do barco e vai ao seu encontro, também andando por sobre as águas. Mas, logo, desviando o foco de Cristo, atento às circunstâncias, começa a afundar. Grita, então, por socorro e Jesus o segura pelo braço e ambos sobem no barco. Com Jesus no barco, houve bonança e o barco alcança a outra margem sem demora.



Toda esta história tem a ver com a presença atuante de Jesus Cristo, veja: é ele cura milhares de enfermos, eles apenas assistem; alimenta uma multidão de aproximadamente dez mil pessoas, eles apenas assistem; caminha por sobre as águas, eles apenas assistem; capacita Pedro andar por sobre as águas, eles apenas assistem; socorre Pedro, eles apenas assistem; faz cessar a tempestade, eles apenas assistem; e faz chegar o barco ao seu destino sem demora, eles apenas assistem. Apenas Jesus pôde fazer o imponderável acontecer.



Diante desses sobrenaturais, tais como: curas milagrosas de todo tipo de enfermidades; fazer aparecer pão e peixe de verdade a partir das amostras que lhe trouxeram; desafiar a lei da gravidade pisando na água sem afundar e ainda sustentar outro que ousou caminhar como ele; fazer cessar o vento e a tempestade. A conclusão deles foi de adoração e reconhecimento: “E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus!” (Mateus 14:33).



Jesus era Homem Perfeito. Nele não houve pecados nem erros. Foi o único ser humano realmente diferenciado de todos nós, sendo ainda um de nós. Igual a qualquer um de nós, era completamente diferente de todos nós. Tudo em Cristo nos encanta, no entanto, uns selecionam qual a parte dele vão admirar: mestre, filósofo, humanista, grande líder, a sua bondade, o seu carisma, etc., mas, fato é que o TODO de Jesus Cristo, ele por inteiro, o Salvador, o Senhor, o Crucificado e Sepultado que Ressuscitou ao terceiro dia, Ascendeu ao Céu e um dia retornará a fim de nos levar definitivamente para o seu Reino Eterno. Ele chama: VEM! Venha sem medo e hesitações porque é ele que segura as nossas mãos!



Rev. Miguel Cox é mestre em teologia e pastor