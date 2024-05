As Epístolas de Paulo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

ANTONIO CESAR PERRI DE CARVALHO

O nosso interesse pela vida de Paulo é antigo, desde as leituras das obras

do espírito Emmanuel, psicografadas por Chico Xavier, ainda durante a

adolescência. Com as campanhas em que estivemos envolvidos do centenário de nascimento de Chico Xavier (2010), 70 anos da obra Paulo e Estêvão (2011), 150 anos de O evangelho segundo o espiritismo (2014) e os estudos pelo Núcleo de Pesquisa do Evangelho (2012 a 2015), na Federação Espírita Brasileira, sentimos a motivação para focalizarmos mais atenção nas

Epístolas de Paulo.



Allan Kardec, o notável Codificador do Espiritismo, registra na Apresentação

de O evangelho segundo o espiritismo, que o ensino moral será objeto

exclusivo desta obra e comenta: Muitos pontos dos Evangelhos, da Bíblia e

dos autores sacros em geral por si sós são ininteligíveis, parecendo alguns

até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes apreenda o

verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo...

E, nesse contexto de ações e da literatura espírita, procuramos priorizar o

estudo sobre as recomendações morais nas Epístolas de Paulo de Tarso, sem se valorizar polêmicas do contexto da época ou pontos de discussão que

posteriormente se constituíram em fundamentos para algumas correntes de

pensamento religioso e até para fundamentação de futuros dogmas.

Objetivamos captar a essência das recomendações do Apóstolo, com abordagens simples, objetivas e fundamentadas nas obras de Allan Kardec e na exegese efetivada pelo Espírito Emmanuel em várias obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier.

Dessa maneira, surgiu o nosso livro Epístolas de Paulo à luz do Espiritismo,

publicado em 2016 pela tradicional Casa Editora O Clarim. Nessa obra, dentro

da ótica descortinada por Allan Kardec: [...] roteiro infalível para a

felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a

vida futura, tem por objetivo contribuir para a disseminação do estudo e

compreensão espiritual da Epístolas de Paulo.

Durante o Seminário As Cartas de Paulo, Tema Central Carta aos Romanos - a

ser realizado no Recife, em 31 de agosto , pela ONG Caminho do Bem e Grupo

Espírita Maria Dolores, iremos destacar trechos de uma das Epístolas de

Paulo, a direcionada aos Romanos. Essa Epístola tem grande valor histórico,

teológico e com repercussões para interpretações de ordem espiritual. Entre

seus versículos, destacamos: É porventura Deus somente dos judeus? E não o

é também dos gentios? Também dos gentios, certamente (3, 29); Não te

deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem (12, 21); Portanto, dai a

cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a

quem temor, temor; a quem honra, honra(13, 7); O amor não faz mal ao

próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor (13, 10).

Esses trechos da Epístola aos Romanos já oferecem subsídios para muitos

estudos e interpretações, trazendo para a atualidade oportunas reflexões e,

sem dúvida, encaminhamentos para sua aplicabilidade em nossos conturbados

tempos.



Antonio Cesar Perri de Carvalho é escritor e ex-presidente da União das

Sociedades Espíritas de São Paulo e da Federação Espírita

Brasileira. É convidado da ONG Caminho do Bem e do Grupo Espírita Maria

Dolores como um dos palestrantes do Seminário As Cartas de Paulo - Tema

Central Carta aos Romanos- dia 31 de agosto, no Recife ( 81- 982066099) É

autor, entre outras obras, do livro Epístolas de Paulo à luz do Espiritismo

e lançará neste 2024 nova obra : Evangelho com Simplicidade.