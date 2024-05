Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

PADRE BIU DE ARRUDA

O cristão é desafiado, praticamente, todo dia a se manter de pé diante de tantas adversidades. À proporção que o tempo avança, as dificuldades tomam dimensão abissal. As provações batem na nossa porta sempre, tentando provar a nossa confiança em Deus. O cristão é jogado para todos os lados e direções. Às vezes, bate aquele tremendo desespero quando não se enxerga a luz no final do túnel. Tudo é escuridão. O vento soprando ao contrário. As ondas do mar da vida assustando os mais experientes cristãos, dando sinal de que tudo está caminhando na contra mão. O mundo desabando na nossa frente. Não esqueça: é justamente nesse momento que o cristão é convidado a confiar em Deus.



É ilusão pensar que Deus abandona o cristão. Não abandona mesmo. Ele permite as provações para tirar um bem maior. É na dificuldade que o cristão cresce. Já pensou se não tivessem havido as perseguições dos ímpios imperadores romanos em relação ao povo cristão? Talvez não teríamos o testemunho vivido e celebrado na Igreja de tantos mártires que, confiando em Deus, tiveram o sangue derramado. Para tanto, basta lembrar as sete mulheres martirizadas. Com confiança total, entregaram a vida a Deus. Quanto mais desafiadora é a dificuldade, maior deve ser a nossa confiança em Deus.



Na bonança ou na dor, o cristão deve lançar um olhar de confiança com arrimo na oração, em direção a Deus. É preciso confiar; visto que Deus não será indiferente às lágrimas derramadas. Nem tão pouco fechará a porta para quem O procura. Ele está sempre de braços abertos, recorrendo a uma linguagem antropomórfica, para acolher em quem nEle deposita toda confiança, restaurando, assim, a vida do cristão.

Leitor querido, há tantos fatos bíblicos que provam que do sofrimento humano brotaram milagres. Basta lembrar a pesca milagrosa em (Lc 5,1-11). Depois de uma noite inteira de tantas tentativas, lançando as redes sem nada pescar. Frustrações. Dores. Desespero. De repente, aparece uma luz. A luz é o Senhor Ressuscitado, dizendo, lançai as redes à direita. Sem tergiversar, Pedro respondeu: “em obediência à tua palavra, vou lançar as redes”. O que segue depois é fartura. Houve o milagre. Contudo, só aconteceu, porque não faltou confiança em Deus. Lançar a rede era função de Pedro, no entanto, fazer com que os peixes procurassem a rede, aí era “tarefa” de Deus.



Por causa da confiança em Deus, houve, há e haverá milagres na vida de quem crê. Confiança retumbante em Deus testemunhou a mulher com hemorragia há mais de uma década. Sem cura. Sem consolo. Só sofrimento na vida por ser mulher e doente. Talvez, não sabia que o milagre estava para acontecer. Enfrentou todos, destemidamente, e tocou no manto sagrado e escutou a voz suave do Divino Carpinteiro: “quem me tocou”. O tocar daquela mulher que sofria, tanto no corpo como na alma, foi diferente. Foi um toque de confiança. Por essa razão, o fluxo sanguíneo parou na hora. A maravilha aconteceu na vida dela. Recebeu uma ação de Deus. E, com um olhar misericordioso e cheio de compaixão, disse Jesus diante de todos: “vai em paz, tua fé te salvou” (Lc 8, 43-49). É assim que Deus faz com quem nEle confia incondicionalmente. Confie em Deus que o milagre acontece. Ponha Deus como sócio majoritário na sua vida e espere as maravilhas acontecerem.



Padre Biu de Arruda é pároco na Paróquia de Santa Luzia e da Arquidiocese de Olinda e Recife