DOM IVAN ROCHA

O apóstolo Paulo disse que “A palavra da cruz é loucura para os que perecem; mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus.” (1 Co 1:18) Realmente, crer num Deus que chora, que sofre e que morre, parece loucura. Mas para os cristãos, é o poder de Deus! Esse artigo é também para quem tem fé!

Há muitos textos bíblicos de difícil compreensão quando lidos sem os olhos da fé e a partir dos valores culturais seculares. Parece mesmo loucura, delírio, fanatismo ou ignorância.

Há um texto especialmente desafiador, que se encontra na Segunda Carta de Paulo aos Coríntios: “Então, ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando sou fraco, então, é que sou forte.” (2 Co 12: 9,10)

Eu já ouvi muito falar que, aquilo que não pode ser curado, deve ser suportado. Mas ler que os cristãos devem ter prazer nas fraquezas, parece ir longe demais! O apóstolo disse isso num contexto em que teve pedidos negados por Deus. Ele tinha uma fraqueza e pediu para Deus resolver seu problema. Recebeu como resposta que a graça de Deus é suficiente!

E por isso ele entendeu que suas fraquezas e necessidades são a melhor oportunidade de Deus manifestar o Seu poder. Um cristão maduro não quer outra coisa a não ser experimentar o poder de Deus. Sendo assim, não há maior prazer do que deixar o poder de Deus se manifestar, ainda que na nossa fraqueza.

Na prática, isso tudo significa que não temos garantia de que Deus vá solucionar todos os nossos problemas, mas temos a certeza de que Sua graça será suficiente, em meio aos problemas. Sejam quais forem nossas necessidades, Deus é suficiente.

Alguém pode perguntar: a graça de Deus vai colocar pão em meu prato, vai suprir minhas carências afetivas ou vai mudar o meu diagnóstico de saúde? Deus pode intervir nisso tudo. Mas se Ele decidir não fazer isso, certo é que Sua graça vai nos vivificar mesmo sem comer; vai nos fortalecer ainda que carentes; e vai nos sustentar ainda que estejamos doentes.

Essa parte final quem não tem fé não vai compreender nunca. Ouço pessoas dizerem assim: “Quão fácil é dizer que se Deus intervir Ele é bom e se nada acontecer, é a vontade d‘Ele e que devemos nos submeter”. Mas a verdade é mais louca do que isso.

Não é só sobre ter contentamento, que já é um avanço, considerando que cremos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É mais do que contentamento, é ter prazer em não ser autossuficiente - é ter prazer em ter necessidades - para sermos supridos pela graça de Deus e sentirmos esse poder d’Ele se aperfeiçoando em nós! Porque quando somos fracos, então, é que somos fortes! Amém!

Ivan Rocha é Bispo da Igreja Episcopal Carismática do Brasil - Catedral da Reconciliação