A águia constrói ninhos no cume dos Penhascos

DOM ALEXANDRE XIMENES

Uma das características mais interessantes da águia é o seu cuidado com os filhotes. Temos muito a aprender com esta magnífica ave. Existem princípios básicos na criação dos filhos que os pais não podem esquecer. Estes princípios são balizas seguras na caminhada. Marcos que não podem ser removidos, sinais que não podem ser destruídos e nem apagados.

Hoje há uma orquestração do inferno para destruir a família. O inimigo tem derramado sobra a família toda a sua fúria, a sociedade humana e a família. A fidelidade conjugal para muitos é um costume arcaico sem nenhuma procedência nessa era chamada de pós-moderna e pós-cristã! A rebeldia dos filhos contra os pais e a forma irrefletida e até mesmo irresponsável como muitos pais vivem são uma realidade desastrosa e lamentável em nossos dias. Vamos observar a águia e aprender com ela algo sobre o assunto:

1-A águia põe o ninho dos filhos longe dos predadores! “Ou é pelo teu mandato que se remonta a águia e faz alto o seu ninho? Habita no penhasco onde faz a sua morada, sobre o cimo do penhasco, em lugar seguro! (Jó 39:27-28). A águia não coloca o ninho dos seus filhotes à beira do caminho, em lugares baixos e perigosos. A águia não expõe os seus filhotes às bestas-feras, aos predadores. Ela não os deixa em lugares vulneráveis. Ela só faz o seu ninho no alto dos rochedos, no cume dos penhascos. Isto nos ensina que se vivemos nos lugares baixos, no meio dos predadores, como vamos construir os ninhos dos nossos filhos lá? Se vivemos com os nossos pés sujos de lama, como vamos construir os ninhos dos nossos filhos em lugares altos de comunhão com Deus?

É triste vermos a indiferença de muitos pais ante a proximidade dos predadores. quantas crianças hoje são bombardeadas pela mídia suja? Quantos jovens são arrastados pela correnteza do vício e feitos escravos dos predadores, tombando nas valas fétidas de uma vida desregrada e sub-humana? Quantos adolescentes rendidos aos apelos do sexo e entregues à volúpia, oferecendo o próprio corpo no altar da promiscuidade? Estamos assistindo, horrorizados à sodomização da sociedade moderna. os princípios bíblicos de uma vida pura são desprezados. os que tentam resistir a esta avalanche são ridicularizados. Pergunto a você, pai e mãe: onde está o ninho dos seus filhos? Por onde eles andam? O que estão fazendo? A que hora eles chegam em casa? Quem são os amigos de seus filhos?

2- A águia voeja sobre os filhos! “Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as suas asas, e, tomando-os os leva sobre elas”! (Deuteronômio 32:11). Quando os filhotes das águias já estão grandes, na hora de sair do ninho, a águia então começa a voejar sobre o ninho, mostrando-lhes duas coisas:

A)A hora de sair! A águia não exerce um papel superprotetor em relação aos seus filhos. Não mantém os filhos para sempre debaixo das asas. Não gera neles super-dependência. Chega a hora em que os filhos precisam viver suas próprias experiências e precisam se exercitarem para ganharem maturidade. Alguns pais pensam que os filhos são eternas crianças e com isso prejudicam o verdadeiro crescimento."

3-A águia tira a maciez do ninho e só deixa os espinhos! Quando a águia percebe que é a hora dos seus filhotes voarem e, ainda assim, eles continuam acomodados no ninho, a despeito do seu mau exemplo, ela decide remover do ninho toda a cobertura macia e deixa apenas os espinhos e os gravetos mais pontiagudos. ela gera um desconforto para os filhos.

Ela não deixa de amá-los por isso, mas, prefere vê-los incomodados a ficarem acomodados no ninho! A esta altura, o conforto significa estagnação. muitos pais cercam seus filhos com tantos cuidados que não os preparam para o enfrentamento da vida. Tudo é dado de “mão beijada”! Muitos pais estragam os filhos com esta atitude, em nome do amor! A Bíblia fala de grandes homens, como Isaque, Eli, Davi, Josafá, que falharam dolorosamente na criação dos seus filhos. Não tiveram pulso para discipliná-los nem os prepararam para enfrentarem as lutas da vida. Não podemos permitir que vivam para sempre dentro do “ninho”!

4-A águia tira os filhos do ninho! É estonteante constatar que mesmo afligidos com espinhos e alfinetados por farpas pontiagudas, os filhostes da águia ainda teimam em continuar ninho. O que a águia faz com os filhotes que resistem ao seu método mais suaves? Simplesmente pega o filhote com suas garras potentes, suspende-o no ar e das alturas o solta sem paraquedas. O filhote noviço ainda não sabe bater as suas asas e, por isso, cai desarticuladamente numa sensação de que vai esborrachar-se no chão. Quando o filhote cheio de medo perde a sua esperança a águia dá um voo rasante, estende as suas asas debaixo do seu filhote e leva-o novamente em segurança para as alturas. Isto é repetido até o filhote aprender a voar sozinho.

isto nos dá algumas lições práticas:

Nunca desista dos seus filhos. Muitos pais já estão cansados e desanimados com seus filhos. não deponha as armas, não fuja da luta. Você não gerou filhos para o cativeiro do diabo. Eles são filhos da promessa. Estão incluídos no pacto que Deus fez com você. Não abra mão deles, caminhe com eles a segunda milha. Repita muitas vezes a mesma lição. Deus irá recompensar você!

Dom Alexandre Ximenes é bispo emérito da Igreja Episcopal Carismática e da Catedral da Reconciliação.