Para a Glória de Deus

DOM IVAN ROCHA

A carta do apóstolo Paulo aos Colossenses diz assim: “Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens” (Cl 3:23). Eu gostaria de poder dizer que a motivação para escrever esse artigo veio de um tempo de oração, ou de leitura da Bíblia, mas não posso. Decidi escrever porque uma pessoa muito chata me procurou e encheu a minha paciência e eu quis dar-lhe um fora, mas lembrei que eu deveria tratá-la bem, porque faço todas as coisas como para o Senhor!

A vida cristã que glorifica a Deus não se resume às reuniões das igrejas e devoção privada. Tudo o que a gente é, faz, possui e experimenta deve glorificar a Deus.

Quando entendemos isso, tudo muda. No trabalho, não fazemos o serviço para o patrão ou líder, mas para Deus. Nada fazemos para sermos reconhecidos, mas fazemos de coração para o Senhor. Em casa, nossos deveres são cumpridos com amor! Madre Teresa de Calcutá disse que não fazia coisas grandes, mas coisas pequenas, com amor!

Lutero, o grande reformador, escreveu que o trabalho do Sacerdote não era necessariamente mais especial do que o do trabalhador braçal ou da mulher que cuida da casa e dos filhos. Essa valoração depende do amor e da fé, sem a qual é impossível agradar a Deus!

Não há um centímetro quadrado da nossa vida que Jesus não seja o Senhor. Tudo o que fazemos é d’Ele, por Ele e para Ele. Médicos vão glorificar a Deus sendo os melhores profissionais servindo a todos como se fossem Jesus. Professores vão glorificar ensinando, como para o Senhor. Músicos vão encantar pessoas sabendo que Deus está nas primeiras filas da plateia. E todos vão dizer: esse médico, professor, músico, pedreiro etc…são diferentes!

Não somos chamados a ter uma vida dupla: secular, fazendo o que bem entendemos; e sagrada, para agradar a Deus. Nossa vocação é viver para glorificar a Deus em tudo! Claro que seremos diferentes e faremos a diferença! Tudo o que fazemos é para Jesus e de todo coração, com entusiasmo!

Tenho encontrado pessoas em busca de propósito. Alguns até ansiosos e angustiados por supostamente não terem encontrado sentido para viver. Muitos só enxergam esse propósito em coisas “sagradas”, “espirituais” ou “grandes”. E a Palavra de Deus vem em nosso socorro para lembrar que nosso propósito é glorificar, servir e viver para Deus em tudo, incluindo especialmente as coisas naturais, comuns e pequenas! Amém!

Ivan Rocha é Bispo da Igreja Episcopal Carismática do Brasil - Catedral da Reconciliação