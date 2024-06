Reflexões Bíblicas sobre o Meio Ambiente

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

PEDRO FERREIRA DE LIMA FILHO

No Antigo Testamento, as Escrituras descrevem a Terra como um presente divino para a humanidade, um jardim para cuidar e proteger. No entanto, ao longo dos séculos, negligenciamos essa responsabilidade, desencadeando consequências devastadoras para o nosso ambiente. Como profetizado em Isaías 24, 4-6, “A terra pranteia e se murcha, o mundo definha e se murcha; enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna.” As secas inclementes e as inundações ferozes são os sinais de advertência que não podemos ignorar.

Do deserto do nordeste brasileiro aos dilúvios do sul, testemunhamos a reação da Mãe Terra diante de nossos pecados ambientais. Como narrado em Amós 4,9, “Feri-vos com queimaduras e com ferrugem; a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras comeu o gafanhoto.” As pragas de insetos e as doenças emergentes são um lembrete sombrio de que não estamos imunes às consequências de nossas ações.

A poluição, resultante de nossa ganância e descuido, é um câncer que corrói a saúde de nosso planeta. Como está escrito em Jeremias 2:7, “E eu vos trouxe a uma terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem; mas, quando entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizestes uma abominação.” As doenças emergentes, como consequência direta da poluição atmosférica e hídrica, são um sinal amarelo para todos nós, antes do sinal vermelho já visto em algumas regiões do globo terrestre.

Todavia, há esperança. Assim como Jonas advertiu Nínive sobre sua destruição iminente, ainda podemos nos arrepender e mudar nosso caminho. Salmo 24,1 proclama: “Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam.” Reconhecer a santidade da criação é o primeiro passo para a redenção e cura de nosso planeta.

No Novo Testamento, Jesus ensinou sobre o amor e o cuidado pelos mais vulneráveis, incluindo a Terra e suas criaturas. No Evangelho de São Mateus 5, 13, Ele nos lembra: “Vós sois o sal da terra; mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor?”. Somos chamados a ser os guardiões da Terra, preservando sua beleza e harmonia para as gerações futuras.

Ao passo que celebramos o mês do meio ambiente durante as festividades joaninas, é hora de nos reconciliarmos com a natureza e renovarmos nosso compromisso de cuidar do dom precioso que nos foi dado. Como está escrito em Colossenses 1,16, “Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades; tudo foi criado por ele e para ele.”

Que possamos responder ao chamado da Terra com humildade e gratidão, trabalhando em conjunto para restaurar a ordem ecológica e promover a justiça ambiental. Pois, como está escrito no Livro de Apocalipse 11,18, “As nações se iraram; então, veio a tua ira, e o tempo determinado para os mortos serem julgados, e para dares o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e para destruíres os que destroem a terra.” Que possamos escolher o caminho da vida e da preservação, para que a Terra possa florescer e prosperar mais uma vez.

Neste mês de junho, tradicionalmente marcado por suas festividades juninas, incorporamos a celebração do meio ambiente à luz da Palavra Divina, sendo chamados a refletir sobre o nosso papel como cuidadores da Terra. Que possamos responder ao chamado da Terra com humildade e determinação, trabalhando em conjunto para criar um futuro sustentável e harmonioso para todos os seres vivos.

Pedro Ferreira de Lima Filho é filósofo, pedagogo, teólogo, pós-graduado em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário, especialista em educação especial e inclusiva, e em ensino religioso, mestre em Bíblia, doutor em Teologia e Professor Universitário. E-mail: [email protected]