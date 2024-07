Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

JOSÉ EDSON F. MENDONÇA

Segundo a Wikipédia e outras enciclopédias, a doutrina dos renascimentos, ou reencarnação, sempre foi um dos pontos fundamentais de religiões mundo afora, como as do Egito Antigo, as indianas, como o hinduísmo, o budismo, o jainismo, o siquismo e também as do culto de tradição aos orixás, de várias tradições indígenas, da Cabala judaica, do rosacrucianismo, da Teosofia, da cientologia, da filosofia pitagórica, socrática-platônica etc.

A Doutrina Espírita, sob a excelsa orientação do Cristo Consolador, também adota a reencarnação como um dos seus princípios fundamentais. Ela é tida como o processo pelo qual o Espírito retorna ao mundo material, estruturando um novo corpo físico, constituindo-se em uma nova oportunidade para o aprimoramento do seu processo evolutivo espiritual contínuo; enseja assim, o prosseguimento da sua marcha evolutiva agregando conhecimentos e também proporcionando o desenvolvimento do amor tão exemplificado por Jesus, de modo à edificação das duas asas que o alçarão à angelitude.

Os Espíritos superiores, em O Livro dos Espíritos, no capítulo IV - Da pluralidade das existências, legam diversas questões importantes sobre esse tema. Por exemplo, no diálogo 166, temos: “Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? Resp. “Sofrendo a prova de uma nova existência.”

É importante entender que a pluralidade das existências se conecta intimamente à Lei de Causa e Efeito, segundo a qual, todas as ações praticadas geram consequências futuras: as boas se incorporam à bagagem do espírito, enquanto as equivocadas requerem correção para restauração do equilíbrio, por terem infringido esta Lei de Deus.

Outrossim, vale ressaltar ainda que as desigualdades naturais inerentes às necessidades e experiências vivenciadas por cada ser humano em suas diversas jornadas evolutivas, só podem ser compreendidas ao se considerar o conjunto das existências sucessivas, patenteando o cumprimento da justiça perfeita de Deus. Além disso, a concessão das múltiplas experiências encarnatórias denotam claramente a vigência da misericórdia infinita do nosso Pai Celestial.

Por outro lado, há inúmeras evidências bastante significativas da reencarnação. Aludimos apenas, às qualidades inatas que trazemos conosco, destacando as lembranças espontâneas de existências passadas. Nesse campo, faremos rápida referência às exaustivas pesquisas de casos comprovados de vidas anteriores empreendidas e catalogadas pelo cientista brasileiro Dr. Hernani Guimarães Andrade, compilados na obra Reencarnação no Brasil e também, igualmente, no livro Twenty Cases Suggestive of Reincarnation, da lavra do psiquiatra canadense Dr. Ian Stevenson, na Universidade da Virgínia, ambos sobre os fenômenos que eles chamam de recordação espontânea sobre vidas anteriores, por jovens e crianças.

Destacamos, em conclusão, que o essencial de tudo isso é que nos conscientizemos da imperiosa responsabilidade de doravante utilizarmos o livre arbítrio para fazermos as escolhas morais e éticas adequadas que influenciarão decisivamente a nossa caminhada progressiva rumo à felicidade.

José Edson F. Mendonça presta colaboração ao movimento espírita, como palestrante, escritor e membro do Instituto Espírita Gabriel Delanne, rua São Caetano, 220, Campo Grande - Recife/PE