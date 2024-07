O Deus que cuida de nós

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A revelação que a pessoa de Jesus Cristo nos traz nos garante o cuidado e a proteção do Céu. Deus conduz a história também dentro do contexto humano

REVERENDO ANTÔNIO SÁVIO



Isaías 57:15 – "Assim diz o Alto, o Sublime, que habita a Eternidade, o Qual tem o nome de Santo: Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos".



Palavras lindas, poéticas, inspiradas, com profundo significado. Como o profeta Isaías estava inspirado.

Para ele, Deus está lá, bem distante, no “santo lugar”, no “terceiro Céu”, no “paraíso”, mas também está aqui, bem perto de nós, por meio do Seu Santo Espírito, para nos animar e nos ajudar em nossas lutas e dificuldades.



Em nossas reflexões, especialmente quando nos assaltam a dúvida e as incertezas da vida e desejamos um ponto de apoio em que nos firmar. Certamente a presença de Deus é o que pode nos ajudar. Mas, Deus nos parece Alguém muito distante do nosso dia a dia, quase que alheio às nossas lutas e ansiedades, como que Se preocupando conosco apenas de quando em quando.



Muitos, nos momentos escuros da vida, quando tudo parece desabar, não buscam em Deus sua força. Agem como se a responsabilidade de Deus em relação ao mundo resume-se unicamente ao ato da criação e à formação de leis físicas para sua manutenção; Deus não Se preocupa mais com esse planeta, abandonou-o à sua própria sorte.



Às vezes, concluímos que Ele é tão grande e nós tão pequeninos que o colocamos longe de nossas questões do cotidiano, achando que Deus está muito ocupado. Separamos Deus de nossos afazeres diários.



Não nos esqueçamos, porém, de que Ele está lá e aqui também. Sabemos que sobrevirão decepções; passamos por tribulações; mas cumpre-nos entregar tudo, pequeno ou grande que seja, a Deus…

Seu vigilante cuidado estende-se a cada família, circunda cada pessoa; Ele Se interessa em todos os nossos negócios e dores. Observa cada lágrima; é tocado pelo sentimento de nossas fraquezas …



Tenha certeza de que o amor de Deus, tendo-se manifestado aqui na Terra na pessoa de Seu Filho, está constantemente entre nós. A revelação que a pessoa de Jesus Cristo nos traz é a mesma que nos garante o cuidado e a proteção do Céu. Deus conduz a história também dentro do contexto humano. Ele está lá, mas está aqui também.



Obrigado, Senhor, porque Tu és a nossa proteção; a nossa força. Tu és a ajuda na qual podemos confiar no dia da angústia.

Antônio Sávio é pastor efetivo da Igreja Presbiteriana das Graças e doutor em teologia.