Causas Anteriores das Aflições

UBIRAJARA EMANUEL

TAVARES DE MELO.

Todos nós durante a existência terrena somos surpreendidos com dores terríveis que levam a aflições sem entender porque, face ao comportamento correto e religiosidade. É comum ver crianças nascerem cegas ou com câncer e problemas celebrais e outros que lhe causam sofrimentos sem que dessa existência tenham praticado qualquer mal a outrem.



A doutrina espírita explica que quando tais fatos existem é sempre uma decorrência de erros de outras vidas. Em 18 de abril de 1857, a doutrina espírita foi fundada por Allanck Kardec, surgiu no mundo com a publicação do livro DOS ESPÍRITOS, na qual traz a confirmação dada pelos espíritos de que o homem não tem só uma vida, explicitando em todas as obras da codificação espírita a existência de reencarnação. No livro escrito por Haroldo Dultra Dias, sob o título DESPERTAR, publicado pela editora Intelítera, é analisado com grande capacidade o estudo da reencarnação e os sofrimentos humanos onde as fls. 10 trata do assunto causa atuais das aflições, explicitando ´´há um aspecto ainda mais intrigante por trás disso tudo.



Algumas criaturas, apesar de seu mau caráter, apesar de praticarem o mal, não obstante a sua violência e a sua maldade, prosperam, têm sorte, se dão muito bem. Ao passo que outras, extremamente honestas totalmente morais e de comportamento irrepreensível, enfrentam circunstâncias dolorosas. Surge a inevitável pergunta: Se Deus existe, se Ele é justo, por que Ele permite que os maus tenham sucesso e os bons sofram? Algumas respostas foram dadas a essas perguntas, mas elas não foram capazes de convencer e, muito menos, de consolar. Dentre essas respostas uma merece destaque: é aquela que promete espécie de recompensa ou de reequilíbrio em um paraíso, em um destino após a morte.



Muitas filosofias e correntes religiosas afirmam: Não tem problema estar sofrendo aqui agora, você vai para o paraíso, tem algo bom o esperando. Porém, essa resposta não convence totalmente, porque parece que o preço da passagem não é igual. Não obstante a doutrina espírita ter sido lançada há 167, anos que a ciência, a filosofia e a literatura universal, têm se debruçado sobre o estudo da doutrina espírita inclusive no hinduísmo e no Budismo, os fatos concretos e as experiências feitas na física quântica, hoje em dia não se pode colocar dúvida na existência da reencarnação. É ainda Kardec, que nos ensina: De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras, fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se à que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa! Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição! E Kardec coloca um marco para nossa reflexão, e por essa razão, O Livro dos Espíritos conta com uma terceira parte – que se refere às leis morais – que significa que toda imperfeição gera um sofrimento, toda deformidade de caráter produz uma aflição, todo comportamento injusto atrai sofrimento para nossa vida, toda deficiência na nossa formação moral trará algum tipo de angústia e de provação. As causas estão em nossa intimidade, e podemos pensar quanto sofrimento nos traz a impaciência, o orgulho, o egoísmo´.



Finalmente, é importante informar que a física quântica, hoje em dia se dedica ao estudo da espiritualidade, existindo hoje diversas obras editadas por cientistas que explicitam a existência da comunicação dos espíritos, como é o caso da Obra sob o título A FÍSICA DA ALMA, editada pela Aleph, escrito por Amit Goswami. Ainda é importante esclarecer que o assunto sobre reencarnação a cada dia traz comprovação que não teremos só uma vida, que é comprovado por milhares de fatos. O estudo da reencarnação é também objeto por milhares de cientistas em diversas universidades no mundo inteiro com a publicação de milhares de obras que este pequeno espaço não comporta citar.

Ubirajara Emanuel vares de Melo é Advogado, membro do Neil, e autor da obra Nunca Morreremos, publicado pela editora . [email protected]