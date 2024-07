Paris 2024: A Força da Fé nos Jogos Olímpicos

PEDRO FERREIRA DE LIMA FILHO

Os XXXIII Jogos Olímpicos de Verão ocorrerão de 26 de julho a 11 de agosto de 2024 na França, com Paris, a cidade das luzes e do amor, como cidade-sede. Este grande evento desportivo mundial, com suas impressionantes competições e atos inspiradores, celebra o potencial humano. Ele nos convida a refletir sobre princípios atemporais de perseverança, espírito comunitário e superação, que ecoam nas Sagradas Escrituras. “E assim, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta” (Hebreus 12,1), nos lembra o apóstolo Paulo, incentivando-nos a enfrentar desafios com determinação.

O espírito de cooperação e unidade que caracteriza os Jogos Olímpicos encontra ressonância em Eclesiastes 4, 9-10: “Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro.” As equipes que competem em esportes coletivos e os relacionamentos entre atletas de diferentes nações exemplificam esta verdade, reforçando a importância da colaboração.

A preparação dos atletas para Paris 2024 nos remete a 1 Coríntios 9, 25, onde Paulo afirma: “E todo aquele que luta, de tudo se abstém; eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível.” Assim como os atletas treinam arduamente para conquistar medalhas, os valores que cultivamos nos guiam rumo a recompensas espirituais duradouras.

Os momentos de vitória e derrota nos Jogos são reflexos da passagem de Provérbios 24,16: “Porque sete vezes cairá o justo, e se levantará; mas os ímpios tropeçarão no mal.” As Olimpíadas são um palco onde resiliência e recuperação após falhas são celebradas, mostrando que a verdadeira grandeza se revela na capacidade de se levantar após a queda.

A diversidade e inclusão, pilares das Olimpíadas modernas, ecoam em Gálatas 3,28: “Nisto não há judeu nem grego; não há servo nem livre; não há macho nem fêmea; porque todos vós sois um em Cristo Jesus.” Este princípio de igualdade e respeito é um lembrete poderoso da dignidade compartilhada por toda a humanidade, independentemente de diferenças culturais ou físicas.

Em meio às competições intensas, os atletas demonstram controle e disciplina, alinhando-se com Provérbios 25,28: “Como cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito.” A capacidade de manter a compostura e o foco sob pressão é uma habilidade essencial que resplandece nos Jogos.

O apoio das famílias e das nações aos seus atletas exemplifica o espírito de 1 Tessalonicenses 5,11: “Por isso exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis.” O encorajamento mútuo é vital para o sucesso e bem-estar dos competidores, ressaltando o poder da comunidade e do suporte coletivo.

Os Jogos de Paris 2024 também são uma plataforma para destacar o valor do trabalho árduo e da dedicação. Eclesiastes 9,10 nos aconselha: “Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças.” A entrega total e o empenho dos atletas são um testemunho vivo deste ensinamento, inspirando-nos a buscar a excelência em nossas próprias jornadas.

Em meio às celebrações, há um reconhecimento de que a verdadeira força e inspiração vêm de além das realizações humanas. Filipenses 4,13 proclama: “Posso todas as coisas naquele que me fortalece.” Este versículo sublinha que, apesar do esforço e do talento, a força divina é um alicerce essencial que sustenta cada atleta.

Finalmente, as Olimpíadas de Paris 2024 nos lembram da importância da esperança e da visão de um futuro melhor. Jeremias 29, 11 declara: “Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor; pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais.” Este espírito de esperança e visão está no coração dos Jogos, inspirando não apenas os atletas, mas todos os espectadores a acreditar em um mundo mais unido e harmonioso.

As Olimpíadas de Paris 2024, com suas competições emocionantes e exemplos de superação, refletem valores eternos que ressoam profundamente com ensinamentos bíblicos. Estes jogos não são apenas uma celebração de realizações esportivas, mas também uma manifestação vibrante da perseverança, do trabalho em equipe e da fé na capacidade humana de transcender desafios e alcançar grandeza.

Pedro Ferreira de Lima Filho é Filósofo, Pedagogo, Teólogo, Pós-graduado em Direito do Trabalho e Previdenciário, Especialista em Educação Especial e Inclusiva, e em Ensino Religioso, Mestre em Bíblia, Doutor em Teologia, Professor Universitário e Membro Colaborador da Comissão de Estudos sobre o Tribunal do Júri (CETJ) da Ordem dos Advogados de Pernambuco (OAB/PE). E-mail: [email protected]