REVERENDO ANTÔNIO SÁVIO

Aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento, antes do que o ouro escolhido. Prov. 8:10.

Nós só valorizamos as coisas que nos interessam. É uma lei da vida. Ninguém pára debaixo de uma laranjeira se não gosta de laranja. O dinheiro interessa a todos. É inquestionável o seu valor. Outro dia, alguém disse: “Você não compra felicidade com dinheiro, mas que o dinheiro ajuda, ajuda.”

No entanto, o texto de Provérbios mostra que em lugar de procurar o que “ajuda”, é melhor procurar a própria felicidade.



Os livros de Salmos e Provérbios dão a impressão de serem repetitivos ao afirmarem que o segredo da felicidade é encontrar o caminho e andar nele. A felicidade não é uma meta, é um caminho. Você não chega, você anda. Avança enquanto é feliz. No dia em que você parar, achando que alcançou a felicidade, deixa de ser feliz.



Se a felicidade é um caminho, de certo modo é um processo. Todo processo envolve crescimento, e não existe crescimento sem aprendizagem. Por isso, Salomão afirma: “Aceitai o meu ensino.”



Para aceitarmos o ensino, a primeira coisa que nós devemos aceitar é que o mestre sabe mais do que a gente. É preciso humildade. O orgulho é a maior barreira no processo de aprendizagem, e o coração humano é naturalmente orgulhoso. Acha que sabe tudo e que tem condições de encontrar seu próprio caminho. Perde-se na selva emaranhada de seus próprios raciocínios. Justifica seus erros. Explica suas atitudes, mas não se entrega.



Deus poderia abandonar a criatura boiando nas águas turbulentas da suficiência própria, mas não o faz. Está sempre disposto a ensinar. Ele conhece bem o caminho. Ele nos criou. Conhece os rincões mais escuros e tenebrosos do coração e da mente. Está sempre disposto a ensinar, se a criatura deseja aprender. A jóia mais cara do mundo não tem valor nenhum nas mãos de alguém que a rejeita. As coisas só têm sentido se ocupam um lugar no seu coração e o inspiram à ação.



Como são atuais os conselhos divinos. Vamos colocá-los em prática. Vivê-los. Experimentá-los.

Essa é a doce voz de Deus dizendo: “Aceitai o Meu ensino, e não a prata, e o conhecimento, antes do que o ouro escolhido.” Que o Senhor nos abençoe grandemente!



Antônio Sávio é mestre em teologia e pastor efetivo da Igreja Presbiteriana das Graças